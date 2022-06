Die spannendsten Geschichten aus 25 Jahren: „Hallo Deutschland“ jubiliert

Anzeige

Von den Anfängen 1997 bis heute: In 25 Jahren „Hallo Deutschland“ ist viel passiert. Das Format feiert in dieser Woche Jubiläum und bringt passend dazu ein Wiedersehen mit ehemaligen Moderatoren.

Eine verlängerte Sendezeit für die Jubiläumsausgabe: Am Freitag den 17. Juni ist „Hallo Deutschland“ von 17.10 bis 18 Uhr im ZDF auf Sendung. Aufgerufen werden Geschichten aus den vergangen 25 Sendejahren.

Treffen der Ehemaligen

„Hallo Deutschland“-Moderatorin Lissy Ishag und Moderator Tim Niedernolte führen erstmals gemeinsam durch die Sendung und unternehmen eine Zeitreise. Von den Anfängen im Juni 1997 bis zum Jubiläum heute. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit einigen der ehemaligen Moderatorinnen und Moderatoren.

„Hallo Deutschland“ ist aktuell, vielfältig, mit Themen, die emotional berühren. Das Panorama, das ‚hallo deutschland‘ an jedem Werktag bietet, reicht von relevanten News bis zu bunten und positiven Lebensgeschichten. Ein erfolgreicher Mix, der das Format auch nach 25 Jahren noch jung hält.“ Zum Sendejubiläum des News- und Boulevardmagazins Bettina Schausten, stellvertretende ZDF-Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles

25 Jahre „Hallo Deutschland“

Das Magazin informiert von Montag bis Freitag ab 17.10 Uhr über aktuelle Themen, die nah an der Lebenssituation der Menschen sein sollen. Mit immer wieder neuen Ideen hält sich die Sendung dabei seit 25 Jahren jung.

Dazu zählen Wochenserien, wie zum Beispiel „Familie sucht Eigenheim“, oder die Kommissar-Reihe, in der Kriminalisten über ihre spektakulärsten Fälle berichten.

Ebenso gehört „Hallo Retro“ dazu, der wöchentliche Blick auf große Ereignisse der Vergangenheit, die die Menschen in Deutschland bewegt haben. Zudem schaut „Hallo Deutschland“ auch in die weite Welt und zeigt mehrmals wöchentlich, wie deutsche Auswanderer ihr Leben in der Ferne meistern.

Seit fast neun Jahren moderiert Lissy Ishag das Magazin, seit mehr als zwei Jahren im wöchentlichen Wechsel mit Tim Niedernolte. Die erste Sendung war am 16. Juni 1997 im ZDF zu sehen. Mit im Schnitt 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 16,4 Prozent ist „Hallo Deutschland“ ein großes Format des Senders.

