ZDF startet heute neue Montagskino-Reihe mit Erstausstrahlungen

Anzeige

Diesen Montag beginnt das ZDF eine neue Montagskino-Reihe namens „Made in Europe“. Alle Filme können zudem in der Mediathek angeboten werden.

Anzeige

Nachdem das Programm fürs ARD-Sonntagskino zwar schon länger fest steht, aber noch ein Weilchen bis zur Premiere braucht, lautet das Motto beim ZDF bereits ab heute „Made in Europe“. Die Sommerreihe im Montagskino läuft noch bis Anfang August. Alle Filme in der Übersicht:

SAS – Alarm im Eurotunnel

Free-TV-Premiere

Montag, 13. Juni, 22.15 Uhr

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung vier Wochen lang in der ZDF-Mediathek

Official Secrets – Gefährliche Wahrheit

Free-TV-Premiere

Montag, 20. Juni, 22.40 Uhr

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung vier Wochen lang in der ZDF-Mediathek

Steig.Nicht.Aus!

Wiederholung

Montag, 27. Juni, 22.15 Uhr

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung drei Monate lang in der ZDF-Mediathek

Angriff aus der Tiefe

Free-TV-Premiere

Montag, 4. Juli, 22.15 Uhr

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung vier Woche lang in der ZDF-Mediathek

Hinter dem unscheinbaren Titel „What happened to Monday“ bzw. „Was geschah am Montag“ verbirgt sich ein actiongeladener Science-Fiction-Thriller mit Noomi Rapace in gleich sieben Hauptrollen. Bild: obs/ZDF/Cos Aelenei

Was geschah am Montag?

Wiederholung

Montag, 11. Juli, 23.05 Uhr

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung eine Woche lang in der ZDF-Mediathek

Die Hölle

Wiederholung

Montag, 18. Juli, 22.15 Uhr

Ab Sonntag, 17. Juli 2022, 22.15 Uhr neun Tage lang in der ZDF-Mediathek

Tokio bebt

Free-TV-Premiere

Montag, 25. Juli, 22.15 Uhr

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung eine Woche lang in der ZDF-Mediathek

Die Agentin

Free-TV-Premiere

Montag, 1. August, 22.15 Uhr

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung vier Woche lang in der ZDF-Mediathek

The Wave – Die Todeswelle

Wiederholung

Montag, 8. August, 22.15 Uhr

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung vier Woche lang in der ZDF-Mediathek

Bildquelle: df-sas-alarm-im-eurotunnel: ZDF