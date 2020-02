Die UHD-Highlights auf Sky Q im März

Auch im März dürfen sich Sky Q-Kunden über zahlreiche Serien- sowie Filmhighlights in UHD freuen. Livesport-Übertragungen, wie das Top-Spiel Bayern gegen Chelsea in der UEFA Champions League, sind ebenfalls in UHD verfügbar.

Über Sky Q haben Film- und Serienfans jederzeit Zugriff auf mehr als 100 Kinofilme, sowie viele Sky-Originals in UHD-Qualität. So kann man mit dem Entertainment Paket zum Beispiel das neue Sky-Original „ZeroZeroZero“ um den globalen Kokainhandel in bester Bildqualität ab dem 26. März ansehen.

Sky Cinema Kunden können im März außerdem folgende Highlights in UHD genießen:

12.03. – „Godzilla: King of the Monsters“

18.03. – „Breakthrough – Zurück ins Leben“

19.03. – „Spider-Man: Far From Home“

21.03. – „Little“

27.03. – „Men In Black: International“

Die Sport-Highlights im März in UHD:

01.03. – Premier League: FC Everton – Manchester United

07.03. – Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund

08.03. – Premier League: Manchester United – Manchester City

11.03. – UEFA Champions League Achtelfinale Rückspiel: Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund

14.03. – Bundesliga: 1.FC Union Berlin – FC Bayern München

14.03. – Formel 1: Großer Preis von Australien – Qualifying

15.03. – Formel 1: Großer Preis von Australien – Das erste Rennen

16.03. – Premier League: FC Everton – FC Liverpool

18.03. – UEFA Champions League Achtelfinale Rückspiel: FC Bayern München – FC Chelsea

21.03. – Premier League: FC Chelsea – Manchester City

21.03. – Bundesliga: Hertha BSC – 1. FC Union Berlin

21.03. – Formel 1: Großer Preis von Bahrein – Qualifying

22.03. – Formel 1: Großer Preis von Bahrein – Das zweite Rennen

Um die Sky-Programme in UHD anzusehen, braucht man einen 4k-tauglichen Fernseher, einen Sky Q-Receiver sowie das passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Entertainment oder Cinema) und die zubuchbare HD/UHD-Option. Weitere UHD-Inhalte sind in der YouTube App auf Sky Q verfügbar. Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden zudem die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern drei zusätzliche lineare TV-Sender in UHD empfangen: UHD1, Travelxp 4K sowie RTL UHD.