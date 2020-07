Diesen Wunsch-„Tatort“ gibt es am Sonntag

Anzeige

Das Weimarer „Tatort“-Team wird zum zweiten Mal in Folge auf dem beliebten Sendeplatz am Sonntagabend zu sehen sein.

Am Sonntag (26. Juli, 20.15 Uhr) strahlt das Erste die sechste Wunsch-„Tatort“-Wiederholung aus: Die Episode „Der treue Roy“ aus dem Jahr 2016. Es ist das sechste Mal, dass die „Tatort“-Fans per Online-Voting aus Dutzenden Episoden aus den vergangenen 20 Jahren jede Woche neu wählen konnten. Für „Der treue Roy“ gab es 19 529 Stimmen.

Bereits am vergangenen Sonntag waren die Kommissare Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen), die in der Serie nicht nur Kollegen, sondern auch zusammen sind, in „Der kalte Fritte“ aus dem Jahr 2018 zu sehen gewesen. Damit ist das Weimarer Team gleichauf mit dem Ermittlerteam aus Münster, die auch schon in zwei Wunsch-„Tatorten“ ihren Auftritt gehabt haben. Zudem liefen jeweils eine Folge aus München und Dortmund. Bis Ende August läuft noch das Online-Voting. Ursprünglich standen 50 Episoden zur Wahl.

In „Der treue Roy“ geht es um eine Leiche, die in einem Stahlwerk bei Weimar entdeckt wird. Die Schwester des Toten und ihr Ex kommen ins Spiel.