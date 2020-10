DMAX zeigt neue Dokureihe über Hamburger Miniatur Wunderland

Anzeige

Das Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt hat sich seit seiner Eröffnung 2001 zum echten Besuchermagneten entwickelt. DMAX wirft ab November einen Blick hinter die Kulissen der Sehenswürdigkeit.

In der Dokureihe soll beleuchtet werden, welche Arbeit in den neun verschiedenen Bauabschnitten steckt. Hinter den Kulissen des Miniatur Wunderlandes arbeitet man bereits auf Hochtouren an einem neuen Abschnitt. Dort soll eine Miniatur-Version des Fürstentums Monaco inklusive Formel-1-Strecke entstehen. Voraussichtlich 2021 will man den neuen, 36 Quadratmeter großen Themenbereich eröffnen.

Die Serie wird den Entstehungsprozess des aufwendig gestalteten Mini-Monacos begleiten. Wie Discovery ankündigt, wird die DMAX-Reihe dabei mit moderner Kameratechnik in den Mikrokosmos eintauchen. Bei der Reihe handelt es sich um ein Spin-Off der Erfolgsserie „Die Modellbauer“ von Redseven Entertainment.

Ab dem 21. November gibt es die vier Folgen der Serie immer samstags um 20.15 Uhr auf DMAX, DMAX.de und auf Joyn zu sehen.