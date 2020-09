„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Erste Sendetermine 2020 stehen

Anzeige

Der Märchenklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört für viele Zuschauer zu Weihnachten, wie Lebkuchen-Gebäck und Tannenbäume. Kein Wunder, dass der Film stets mehrmals im TV gezeigt. Für 2020 stehen nun die erste Sendetermine fest.

Schon Ende November läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ dieses Jahr zum ersten Mal im Fernsehen. In der ARD läuft der Film am ersten Advent (29. November) um 14 Uhr. Man kann sein Date mit dem Märchenfilm aber auch auf den 2. Advent legen, der dieses Jahr auf den Nikolaus-Tag fällt. Der MDR zeigt den Märchen-Kultstreifen dann etwas früher, um 13.20 Uhr, wie der Mitteldeutsche Rundfunk zuerst via Facebook mitteilte.

Damit dürfte es es aber noch lange nicht gewesen sein. Normalerweise läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ mehr als zehnmal zur Weihnachtszeit in den öffentlich-rechtlichen Programmen.