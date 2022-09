Drei Spiele zum NFL-Saisonstart live auf ProSieben

Anzeige

Auf ProSieben können NFL-Fans nicht nur den ersten Spieltag mit drei Live-Übertragungen zelebrieren, sondern auch das Saisonhighlight auf deutschem Boden: Das erste NFL-Spiel der Regular Season live aus der Allianz Arena in München.

Anzeige

Der Saisonstart: Zum zweitem Mal zeigt ProSieben die beiden Sonntagspartien des ersten Spieltags in der Prime Time live: Die New England Patriots starten am Sonntag, 11. September bei ihrem Division-Rivalen, bei den Miami Dolphins, kommentiert von Jan Stecker und Roman Motzkus.

Im Anschluss empfangen die Arizona Cardinals die Kansas City Chiefs, kommentiert von Carsten Spengemann und Volker Schenk. Bereits in der Nacht von Donnerstag, 8. September, auf Freitag, 9. September, zeigt ProSieben den Season-Kick-Off Buffalo Bills beim Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams live. Ab 2 Uhr melden sich Jan Stecker und Patrick Esume sowie Netman Christoph „Icke“ Dommisch live aus dem „ran“-Studio in Unterföhring.

Die Begegnungen des ersten Spieltags im Überblick

In der Nacht von Donnerstag, 8. September, auf Freitag, 9. September

2 Uhr Buffalo Bills @ Los Angeles Rams live auf ProSieben und ran.de

Sonntag, 11.09.2022

18.30 Uhr #ranNFLsüchtig – das NFL-Magazin live auf ProSieben und ran.de

19 Uhr New England Patriots @ Miami Dolphins live auf ProSieben und ran.de

19 Uhr San Francisco 49ers @ Chicago Bears ausschließlich im Stream auf ran.de

22.20 Uhr Kansas City Chiefs @ Arizona Cardinals live auf ProSieben und ran.de

In der Zusammenfassung: Green Bay Packers @ Minnesota Vikings

Sonntag, 18.09.2022

18 Uhr #ranNFLsüchtig – das NFL-Magazin live auf ProSieben Maxx und ran.de

19 Uhr Tampa Bay Buccaneers @ New Orleans Saints live auf ProSieben Maxx und ran.de

19 Uhr New England Patriots @ Pittsburgh Steelers ausschließlich im Stream auf ran.de

22.20 Uhr Cincinnati Bengals @ Dallas Cowboys live auf ProSieben Maxx und ran.de

In der Zusammenfassung: Arizona Cardinals @ Las Vegas Raiders

Football-Fans können im Livestream sämtliche Liveübertragungen auf ran.de, in der ran App und auf Joyn verfolgen.

Erstes NFL-Spiel in Deutschland – live bei ProSieben

Seit Start der Übertragungen der Regular Season auf ProSieben Maxx 2015 warten sowohl die Footballfans als auch das „ran“-Team auf ein NFL-Spiel in Deutschland – nun ist es soweit. Am Sonntag, 13. November, ist ProSieben live dabei, wenn Quarterback-Legende Tom Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers auf eines der beliebtesten Teams der deutschen Football-Fans, die Seattle Seahawks, trifft.

Quelle: ProSieben

Bildquelle: df-ran-nfl-football-prosieben: ProSieben