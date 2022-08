NFL-Saisonstart und mehr – die September-Highlights auf Joyn

Anzeige

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und der goldene Herbst steht in den Startlöchern. Joyn läutet den Streaming-Herbst ein: Den Saisonstart der NFL und weitere Highlights gibt es schon in den ersten zwei Wochen des Septembers auf der Online-Plattform zu sehen.

Verlieben wie im Märchen, ohne Smartphone, ganz analog. Eine besondere Herausforderung für die Generation der Digital Natives. In „Love is King“ gehen Singles auf eine romantische Zeitreise (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

„Love is King“, 1. Staffel der neuen Datingshow ab 8. September auf Joyn

Den Anfang macht die neue Saison der europäischen Champions Hockey League ab 1. September – alle Spiele mit deutscher Beteiligung ab 1. September im Sport1-Livestream auf Joyn. Fans der deutschen Frauennationalmannschaft können sich nach ihrer erfolgreichen EM auf ein weiteres Highlight freuen: Am 3. September treffen die deutschen Damen auf die Türkei im ersten WM-Qualifikationsspiel, zu sehen im ZDF-Livestream auf Joyn.

NFL-Saisonstart und andere Sport-Highlights im September kostenlos auf Joyn

Für US-Football-Liebhaber hat das Warten endlich ein Ende. Die neue NFL-Saison 2022/2023 startet am 8. September mit dem ersten Spiel der Regular Season im ProSieben-Maxx-Livestream auf Joyn. Zum 50. Jubiläum der Olympischen Spiele in München 1972 zeigt Eurosport am 12. sowie 26. September die zweiteilige Dokumentation „Olympia 72“ im Livestream auf Joyn. Abschließend heißt es nochmal Nervenkitzel pur mit den internationalen Klippensprung Wettkämpfen, präsentiert von Red Bull. Joyn zeigt die „Red Bull Cliff Diving World Series“ am 24. September im Red-BullTV-Livestream.

Weitere neue Inhalte auf Joyn und bei Joyn Plus+

Ein weiteres Highlight im September ist die goldene Jubiläumsstaffel von „Das große Backen“ ab 4. September mit wöchentlich einer neuen Folge in Sat.1 und im Livestream auf Joyn sowie immer zuerst sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn Plus+. Zurück aus der Sommerpause: Die neuen Folgen „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf ab 6. September auf Joyn. Zudem können sich Fans der Late-Night-Show auf exklusive Clips bei Joyn Plus+ freuen.

Ebenfalls zurück aus dem Sommerurlaub mit Nippelboard und den Heavytones ist Grimme-Preisträger Sebastian Pufpaff mit der neuen Staffel „TV total“ ab 7. September auf Joyn. Auch von der Show und spannenden Behind-the-Scenes-Einblicken bei Joyn PLUS+. Abschließend sorgt der dritte Teil der Men In Black Trilogie „Men in Black: International“ mit neuer Starbesetzung wie Chris Hemsworth und Tesse Thompson für frischen Wind – ab 11. September exklusiv bei Joyn Plus+.

