Dritte Staffel von „The Durrells“ startet im Juli

Die preisgekrönte Tragikomödie „The Durrells“ geht in die nächste Runde. Im Juli feiert die dritte Staffel der Serie ihre Deutschlandpremiere.

Am 21. Juli sollen die neuen Folgen beim Sony Channel starten. Sendetermin ist immer dienstags um 21.10 Uhr. Im Anschluss an die Ausstrahlung sollen die einzelnen Episoden zum Abruf stehen in den Sony Channel Mediatheken von Vodafone, Magenta TV, Prime Video und in der Schweiz über Teleclub und UPC.

„The Durrels“ basiert auf Gerald Durrels Romanvorlage „Meine Familie und andere Tiere“. In der Hauptrolle spielt Keeley Hawes („Bodyguard“) eine Witwe, die in den 30er Jahren mit ihren schwer zähmbaren Kindern von England nach Korfü flüchtet. Im Zentrum sollen die Kinder der Matriarchin stehen, die alle ihre eigenen Träume verwirklichen wollen.

In der dritten Staffel will Mutter Louisa ihre Suche nach der großen Liebe einstellen und sich ihrer Familie widmen, wie der Sender bekanntgab. Während ihre Kinder weiter an ihren persönlichen Projekten und Zielen arbeiten, müssen Louisa und Larry nach einem Schicksalsschlag nach Großbritannien reisen. Die ersten beiden Staffeln der Serie konnten eine große Fangemeinde um sich scharen. In den USA lief „The Durrells“ auf dem begehrten Masterpiece-Slot des öffentlich-rechtlichen Senders PBS, der Heimat von Erfolgsformaten wie „Downton Abbey“ oder „Sherlock“.

Der Sony Channel ist in Deutschland unter anderem über Vodafone, Magenta TV und Prime Video Channels empfangbar.