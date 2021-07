„Echt“: ZDF dreht erste Web-Serie für Kika

Anzeige

„Echt“: So lautet der Name einer neuen Web-Serie, die das ZDF gerade für Kika produziert. Dabei geht es um Teenager und Themen wie Freundschaft und Konflikte innerhalb der Clique.

Gerade entsteht in Berlin und Umgebung die erste ZDF-Web-Serie für Kinder und Jugendliche. „Echt“ ist eine zeitgenössische Adaption der norwegischen Dramaserie „Lik meg“ für Kinder ab circa zehn Jahren.

Inszeniert werden die zwei Staffeln à zehn Folgen dabei unter anderem von Süheyla Schwenk, Melanie Waelde und Anna Sofie Hartmann. Die Drehbücher stammen von Riccarda Schemann und zehn weiteren Autoren.

Wahre Freundschaft

In der Serie geht es um eine sechste Klasse und eines der wichtigsten Themen für Kinder in diesem Alter. Was macht wahre Freundschaft aus? In der ersten Staffel wird die enge Verbindung zweier Mädchen auf eine harte Probe gestellt. Dabei durchleben sie Intrigen und Vertrauensmissbrauch bis hin zur Ausgrenzung. Doch wieviel erträgt ihre Freundschaft?

In der zweiten Staffel stehen dann ein Mädchen und ein Junge im Mittelpunkt, die ein Geheimnis verbindet. Durch Vorurteile ihrer Cliquen und mehrere Lügen geraten sie nun in Loyalitätskonflikte.

Achterbahnfahrt der Gefühle

Zum Cast gehören neben anderen Laila Mascher, Arazay Zink, Lia Kahtin und Hauke Tài Hoàng. Die vielschichtigen Charaktere sollen dabei die Achterbahnfahrt jugendlicher Gefühle zeigen. Außerdem sollen sie verdeutlichen, wie schwierig es sein kann, sich freundschaftlich oder fair zu verhalten. Denn die Serie soll der Zielgruppe Lösungen zeigen und widerspiegeln, wie wichtig die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe ist.

„Echt“ im TV und online

Produziert wird die Web-Serie „Echt“ von Studio Zentral, Berlin. Zudem sollen die Dreharbeiten mit einer Unterbrechung im September voraussichtlich noch bis 22. Oktober dauern.

Die Ausstrahlung ist ab September in der ZDFmediathek und bei Kika geplant. Jede Woche sollen dann einzelne Szenen aus dem Alltag der Hauptfiguren online veröffentlicht werden. Zum Wochenende läuft dann eine klassische Serienepisode à 20 Minuten mit neuen Szenen. Anschließend sollen die ganzen Folgen dann in der ZDFmediathek und bei Kika abrufbar sein.

Sommerprogramm bei Kika

