Einmalig: ProSieben bringt Klaas‘ Podcast ins TV

Bei „Baywatch Berlin“ trifft sich Klaas Heufer-Umlauf mit zwei langjährigen Freunden und redet über Gott und die Welt. Am Donnerstag bringt ProSieben den Podcast zum ersten Mal ins Fernsehen.

Im wöchentlichen Podcast „Baywatch Berlin“ trifft sich Klaas Heufer-Umlauf mit seinen langjährigen Freunden und Arbeitskollegen Jakob Lundt und Thomas Schmitt. Dabei reden die drei Medienheinis über die kleinen und großen Themen des Alltags und geben ihre Erkenntnisse ungefiltert weiter.

Und weil besondere Zeiten besondere Maßnahmen erfordern, wird dem Audio-Podcast jetzt einmalig auch das Bild dazu spendiert. Zum ersten Mal zeigt ProSieben somit einen Podcast im Fernsehen.

Schon diesen Donnerstag ist es soweit: Um 23.30 Uhr begrüßen Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt ihre Zuhörer – und erstmals auch TV-Zuschauer – aus ihrem Aufnahmestudio und besprechen in gemütlicher Atmosphäre alles, was ihnen in den Sinn kommt.

„Baywatch Berlin“ – am Donnerstag, 26. März, um 23.30 Uhr auf ProSieben und auf Joyn sowie überall, wo es Podcasts gibt.