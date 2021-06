EM-Generalprobe heute auch in UHD

Anzeige

Einen Tag nach dem Triumph der Junioren holen sich heute die Herren den Feinschliff für ihre Europameisterschaft. Das letzte Spiel vor der EM gegen Lettland gibt es auch in UHD.

Ob Jogis Jungs es auch schaffen, den Titel zu holen, darf an dieser Stelle zwar noch bezweifelt werden. Dafür waren die letzten Ergebnisse einfach zu schlecht (u.a. 0:6 gegen Spanien, 1:2 gegen Nordmazedonien und zuletzt „nur“ 1:1 gegen Dänemark). Aber auch der U21 hat vor dem Turnier kaum einer den Sieg zugetraut. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen Löws letztes Turnier als Bundestrainer.

Die EM-Generalprobe steigt heute um 20.45 Uhr gegen Lettland. RTL überträgt das Spiel live im Free-TV sowie hinter der Bezahlschranke im Netz bei TV Now. Via HD Plus kann man sich das letzte Testspiel vor der EM auf RTL UHD obendrein auch in UltraHD zu Gemüte führen.

Danach heißt es für Fußball-Deutschland dann, den EM-Modus anzuschalten. Wenn die aktuelle Corona- und Wetterlage stabil bleibt, könnte es sogar doch noch ein unerwartetes Fußballfest werden.

Am nächsten Dienstag startet die deutsche Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich ins Turnier. Anstoß ist dann um 21 Uhr. Zu sehen ist das Spiel im ZDF und bei MagentaTV.

Lesen Sie auch den EM 2021 TV-Überblick von DIGITAL FERNSEHEN.