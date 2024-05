Endlich mal eine gute Idee: ARD zeigt Kneipenquiz zur EM 2024

Neue Idee zur EM 2024 Die ARD wird während der Europameisterschaft ein Fußball-Kneipenquiz übertragen. Die Sendungen kommen dabei aus Bochum:

Wenn am Tag der ARD-Übertragung in den Stadien die Lichter ausgehen, geht es in der Kneipe „Zum Kuhhirten“ erst los: Jeweils um 23.30 Uhr treten nach Angaben des federführenden WDR Prominente und Fans gegeneinander an – erstmals am 15. Juni. Weitere Folgen sind an den ARD-Sendetagen geplant. Zu gewinnen gibt es Tickets für Spiele der laufenden EM.

Als Quizmasterin fungiert Moderatorin Stephanie Müller-Spirra, die von 1Live-Moderator Malte Völz unterstützt wird. Zum Team gehört auch Arnd Zeigler, der erst kürzlich seine 32-jährige Radio-Kolumne zum Saisonende eingestampft hat.

Bild: Müller-Spirra privat © WDR/Ben Knabe © WDR/Lena Heckl Moderieren gemeinsam das ARD-Kneipenquiz zur EM 2024: (v.l.) Stephanie Müller-Spirra, Arnd Zeigler und Malte Völz.

„Mit dem Kneipenquiz wollen wir die ARD-Sendetage abrunden und die Zuschauerinnen und Zuschauer aus einer authentischen Kneipe im Herzen des Ruhrgebiets in die Nacht entlassen“, sagte ARD-Teamchef Karl Valks in einer ARD-Mitteilung aus dem April. „Wir wollen keine Analyse nach der Analyse, wir wollen spielerisch und unterhaltsam auf das schauen, was in den Stadien, den Fanzones, im Land und im Netz neben der klassischen 1:0-Berichterstattung passiert.“ Mittlerweile ist noch ein bisschen mehr über das Kneipenquiz publik geworden.

ARD ersetzt bisweilen lahmen „Sportschau-Club“ zur EM 2024 durch ein Kneipen-Quiz

Das neue Konzept erinnert mehr an einen Late-Night-Talk mit Quiz-Elementen. Behält also auch Elemente bei, die schon im früheren „Nachspiel“-Format „Sportschau-Club“ mit Alexander Bommes (später Esther Sedlaczek und Micky Beisenherz) sowie ebenfalls Zeigler Verwendung fanden. Der Talk mit jeweils einem Prominenten in der „Untertagebar“, einem furchtbar schummrig ausgeleuchteten, umgebauten Bergwerk-Stollen in Essen war aber teilweise an Abwechslungsarmut kaum zu überbieten.

Der Club ist bereits seit der letzten EM mittlerweile genauso Geschichte, wie der zuvor ebenfalls nicht wirklich unterhaltsame Versuch Weißbier-Maskottchen Waldemar Hartmann mit „Waldis EM bzw.WM- Club“ noch einen Knochen hinzuwerfen. Nun versucht man es einmal mit einem Kneipenquiz, wieder aus dem Herzen des Ruhrpotts, diesmal aus Bochum. Das ist zwar auch kein Selbstläufer solange kein Alkohol ausgeschenkt wird wie beim inhaltlich eigentlich armseligen, aber mitunter launigen „Sport1 Fantalk“. Jedoch ist es zumindest eine andere Herangehensweise an den abendlichen Ausklang nach den EM-Spielen.

Mit Material der dpa