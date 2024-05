Relegation zur Fußball-Bundesliga live auf Sat.1 auch in UltraHD

Nach dem vergangenen Spieltag steht fest, wer gegen Fortuna Düsseldorf in der Relegation zur Fußball-Bundesliga spielt. Sat.1 überträgt das Hin- und das Rückspiel der Relegationen für die ersten beiden Bundesligen jeweils live.

Sowohl der von Kölner Verantwortlichen in Aussicht gestellte große Kampf als auch die große Überraschung blieben beim FC am vergangenen Samstag aus. Der 1. FC Köln muss nun den direkten Gang in die zweite Bundesliga antreten und konnte sich nicht noch im letzten Saisonspiel an der Konkurrenz vorbei schieben. Da Union Berlin in Person von Janik Haberer in der Nachspielzeit einen Elfmeter (per Nachschuss) verwandeln konnte, rutschte der VFL Bochum auf den Relegationsplatz ab. Das bedeutet zwei Entscheidungsspiele für die Bochumer gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Sat.1 wird beide Spiele live übertragen. Das Hinspiel am 23. Mai ab 19.50 Uhr und das Rückspiel am 27. Mai auch ab 19.50 Uhr. Neben der Übertragung auf Sat.1 laufen die Partien der Relegation zu den ersten beiden Fußball-Bundesligen im Stream auch auf Joyn und ran.de. Moderator wird Matthias Opdenhövel sein, Kommentator Wolf-Christoph Fuss. Als Experte ist Stefan Kuntz eingeplant. Im Pay-TV sind die Spiele auf Sky (jeweils ab 20.00 Uhr) zu sehen oder auch auf Sky GO beziehungsweise WOW TV.

Im Tabellenkeller der 2. Liga konnten seit Wochen weder Hansa Rostock noch Wehen Wiesbaden Punkte sammeln. Während der 1.FC Kaiserlautern durch drei Siege in den letzten vier Spielen in der Tabelle kletterte und sich in der Liga hielt, steigt Rostock nach sechs Niederlagen in Folge direkt ab. Der SV Wehen Wiesbaden, auch immerhin seit acht Spielen ohne Sieg und darunter sieben verlorene Partien, darf in die Relegation. Dort trifft das Team auf Jahn Regensburg. Die Regensburger haben dabei in den letzten Wochen auch nicht gerade mit Siegen auf sich aufmerksam machen können. Auch hier übertragen Sat.1, Joyn und ran.de das Hin- und Rückspiel der Relegation zur zweiten Fußball-Bundesliga am 24. Mai und am 28. Mai jeweils ab 19.50 Uhr. Auch hier überträgt Sky die Spiele ebenfalls und zeigt sie per Stream auf Sky GO und WOW TV.

Die Termine der Relegation für die ersten beiden Fußball-Bundesligen im Überblick:

Donnerstag, 23. Mai: Bundesliga, VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf

Freitag, 24. Mai: 2. Bundesliga, SSV Jahn Regensburg – SV Wehen Wiesbaden

Montag, 27. Mai: Bundesliga, Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum

Dienstag, 28. Mai: 2. Bundesliga, SV Wehen Wiesbaden – SSV Jahn Regensburg

Die Live-Übertragungen der Bundesliga-Partien gibt es auch in Ultra-HD. Mehr Infos zum Empfang unter www.sat1.de/uhd. Einen Live-Audiostream wird es von der ARD Sportschau geben.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen im Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN dabei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.