Erdoğan oder Machtwechsel? Heute Polit-Talk zur Türkei-Wahl

Die Präsidentschaftswahl in der Türkei findet in einer Woche statt. Zu diesem Anlass übertragen der WDR und der Radiosender Cosmo heute live eine politische Gesprächsrunde.

In einer Woche, am 14. Mai, wird der neue Präsident der Republik Türkei gewählt. Wird wieder Recep Tayyip Erdoğan die Wahl gewinnen, der bereits seit 20 Jahren die Türkei als Präsident regiert? Welche Chancen haben seine Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu und Muharrem İnce? Kann sich die Opposition gegen Erdoğan vereinen oder bleibt sie gespalten?

Live-Disskusion heute auf wdr.de und Radio Cosmo

Der WDR veranstaltet zur Präsidentschaftswahl in der Türkei eine politische Gesprächsrunde in Deutschland. Die Gäste wollen dabei klären, wie die Wahl ausgehen könnte und welche Bedeutung sie für die Türkei und für Deutschland hat. Auch die Frage, welche Rolle die türkische Gemeinschaft in Deutschland bei der Wahl spielt, soll beleuchtet werden.

Diesen Sonntag, am 7. Mai, tritt die Runde von 19 bis 20:30 Uhr im Kölner Funkhaus am Wallrafplatz zusammen. Die Veranstaltung steht live im Stream auf wdr.de und auf der Facebook-Seite des türkischen Radiosenders Cosmo Türkçe bereit. Am 8. Mai strahlt WDR 5 um 21:05 Uhr eine Aufzeichnung der Diskussion aus.

Wie viel Stimmen erhält Erdoğan aus Deutschland?

Die Türkei feiert im Jahr 2023 ihr hundertjähriges Staatsbestehen seit der Gründung der Republik durch Mustafa Kemal Atatürk. Die Stimmen, die die wahlberechtigten Türken aus Deutschland vergeben, haben einen durchaus wichtigen Einfluss auf die Wahl. Im Durchschnitt stehen die Deutsch-Türken mehr hinter Erdoğan als die Bürgerinnen und Bürger in der Türkei.

An der Diskussionsrunde nehmen TV-Journalistin Banu Güven, der Spiegel-Journalist Maximillian Popp, CDU-Politiker Serap Güler, Filmemacher Osman Okkan und der Migrationsforscher Hacı-Halil Uslucan teil. Catherine Vogel, bekannt aus „Aktuelle Stunde“ und „ARD Brennpunkt“, moderiert die Veranstaltung.

