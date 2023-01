Erotik-Filmreihe „Amour fou“ startet wieder bei 3sat

Anzeige

Alljährlich sendet 3sat die Erotik-Filmreihe „Amour Fou“. Diesen Dienstag gibt es direkt zwei Filme zu sehen, bis Samstag laufen insgesamt sechs – u.a. mit Glenn Close, Richard Gere, Julianne Moore und Michael Douglas.

Die „Amour fou“, die alle Grenzen überschreitende, völlig verrückte, rasende Liebe, ist seit der Antike immer wieder Thema in Literatur und bildender Kunst. Und sie ist vor allem ein großes Kino-Sujet, mit dem Filmemacherinnen und Filmemacher das Publikum in ihren Bann ziehen. Unter ebenjenem Titel zeigt 3sat von diesem Dienstag, 3. Januar, bis Samstag, 7. Januar, eine ganze Reihe von Filmen, die sich mit dieser absoluten, bedingungslosen Liebe auseinandersetzen.

Erotik-Doppelpack zum Start der Filmreihe „Amour Fou“

© ZDF / Diego Lopez Calvin © obs/ZDF/Julian Torres „Eine Nacht in Rom“ und „Ein Leichtes Mädchen“ (l.) eröffnen die Erotik-Filmreihe „Amour Fou“ diesen Dienstagabend bei 3sat.

Den Anfang macht heute, um 22.25 Uhr, das Drama „Eine Nacht in Rom“ von Julio Medem über die leidenschaftliche Liebe zweier Frauen. Direkt im Anschluss daran zeigt 3sat noch den Film „Ein Leichtes Mädchen“, der bereits Teil der letzten „Amour Fou“-Reihe war. Am Mittwoch läuft „Das Ende einer Affäre“ mit Julianne Moore. Des Weiteren stehen Klassiker wie „Atemlos“ am Donnerstag, 5. Januar, um 22.25 Uhr mit Richard Gere und Valérie Kaprisky oder Adrian Lynes „Eine verhängnisvolle Affäre“ am Freitag, 6. Januar 2023, 23.15 Uhr, mit Michael Douglas, Glenn Close sowie Jim McBrides auf dem Programm.

Auch Hollywood-Stars wie Julianne Moore und Glenn Close mit von der Partie

Oscar-Preisträger Michael Douglas spielt darin den Anwalt Dan Gallagher, der mit seiner liebevollen Frau Beth (Anne Archer) und Kind in Manhattan lebt und arbeitet. Eines Tages lernt Dan die von Glenn Close verkörperte Lektorin Alex Forrest kennen. Nach einer leidenschaftlichen Nacht erklärt er die Affäre für beendet, doch Alex lässt sich nicht abwimmeln.

Zu den Höhepunkten der Reihe gehört zudem die deutsche Erstausstrahlung des finnischen Films „Mittsommerlust“ von Aku Louhimies am Samstag, 7. Januar, um 22.45 Uhr. In diesem erotischen Drama riskiert eine verheiratete Frau alles für die ganz große Leidenschaft.

Das finnische Erotik-Drama „Mittsommerlust“ bildet am Samstag den Abschluss der 3sat-Filmreihe. © ZDF / Johan Wasicki

Darüber hinaus sind ab diesen Dienstag in der 3sat-Mediathek unter „Sex verstehen“ fünf Dokumentationen und fünf Ausgaben von „scobel“ zum Thema verfügbar, darunter online first die Wissenschaftsdokumentation „Unser Sexleben – Wen liebe ich, wann und warum?“ und „scobel – Perfekter Sex“ (linear in 3sat am Donnerstag, 13. Januar, ab 20.15 Uhr, zu sehen).

