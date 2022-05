ESC 2022: Heute Grand-Prix-Abend bei One inklusive Rückblick auf Guildo und Co.

Anzeige

Die ARD lagert das Halbfinale vom ESC 2022 zu One aus, der Spartensender macht daraus einen großen Grand-Prix-Abende.

In Turin beginnt an diesem Dienstag der Eurovision Song Contest 2022. Ab 21 Uhr steht das erste Halbfinale auf dem Plan, das zweite Halbfinale folgt am Donnerstagabend. Beide Male überträgt One live vom ESC 2022. Sowohl heute als auch Donnerstag gibt es dabei auch noch Highlight-Sendung vorab, um 20.15 Uhr.

Insgesamt 40 Länder treten beim ESC in Italien an. Der Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in dem Land hatten die Veranstalter Russland vom ESC ausgeschlossen. Belarus darf nach der Suspendierung des Senders BTRC im vergangenen Jahr auch weiterhin nicht dabei sein.

ESC-Halbfinale bei One, jeweils mit Pre-Shows

Der Music-Act der Ukraine, Kalush Orchestra, gilt als einer der Favoriten auf einen Sieg im großen Finale am Samstag. Jedoch müssen sich die Ukrainer erst an diesem Dienstag im Halbfinale unter Beweis stellen. Bevor das heute Abend bei One zu sehen ist, zeigt der Sender aber noch einen Rückblick auf die Highlights der vergangenen ESC-Jahrzehnte ab 20.15 Uhr.

Mit dabei ist unter anderem Guildo Horn. Dieses Jahr wird Malik Harris mit dem Lied „Rockstars“ für Deutschland auf der Bühne stehen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die Bundesrepublik ist sicher für das Finale 2022 gesetzt, weil sie zu den größten Geldgebern des ESC-Wettbewerbs gehört.

Mit Material der dpa