Sohn von Talkshow-Host Ricky Harris singt für Deutschland beim ESC

Der Sänger Malik Harris (24) wird Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Turin vertreten.

Der aus dem bayerischen Landsberg am Lech stammende Harris, Sohn des Moderators Ricky Harris, setzte sich am Freitagabend beim deutschen Entscheid in Berlin mit seinem auf Englisch gesungenen Song „Rockstars“ gegen fünf Mitbewerber durch.

Mit deutlichem Abstand führten zunächst die aus Koblenz stammenden Maël & Jonas mit dem starken Song „I Swear to God“. Bei der mit ebenfalls 50 Prozent gewerteten Entscheidung des Publikums zog Harris dann noch an dem Duo vorbei. Auf den Plätzen landeten Nico Suave & Team Liebe mit „Hallo Welt“, Felicia Lu („Anxiety“), Eros Atomus mit „Alive“ und „Soap“ von Emily Roberts.

Für das ESC-Finale in Turin hat sich Harris viel vorgenommen. „Ich will gewinnen“, sagte er nach seinem Erfolg beim Vorentscheid. In den letzten Jahren landete Deutschland meist weit hinten im ESC-Finale, 2021 mit Jendrik zum Beispiel auf dem vorletzten Platz.

