ESC: TV-Rahmenprogramm erstmals parallel bei ARD, ORF und SRF

Zum ersten Mal sollen sich Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam auf das ESC-Finale einstimmen können.

Wie der NDR am Mittwoch mitteilte, laufen die Rahmensendungen des Finales „ESC – der Countdown“ und „ESC – die Aftershow“ am 13. Mai gleichzeitig im Ersten, in ORF1 sowie SRF 1. Die Eurovisionsshows mit Moderatorin Barbara Schöneberger beginnen um 20.15 Uhr und 0.45 Uhr. Dazwischen übertragen die Sender live ab 21 Uhr das Finale, erklärt der NDR.

Barbara Schöneberger wird für die Shows ehemalige ESC-Teilnehmer und prominente Fans des Gesangswettbewerbs aus den drei Ländern begrüßen, heißt es in der Ankündigung. Mit dabei sind laut NDR auch die Hamburger Band „Lord Of The Los“, das Duo „Teya & Salena“ aus Österreich sowie der Schweizer Sänger Remo Forrer. Nach dem Finale soll Barbara Schöneberger laut Sender erneut übernehmen, wenn die Aftershow-Party steigt.

Für das deutsche Publikum wird in diesem Jahr Peter Urban zum letzten Mal den Live-Kommentar übernehmen, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

Quelle: NDR/ Das Erste

Bildquelle: df-esc-2023-logo: Eurovision