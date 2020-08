Europa League-Finale Sevilla gegen Inter live bei RTL und DAZN – auch in UHD

Anzeige

Den Anfang des einmaligen Fußball-Final-Wochenendes machen Inter Mailand und der FC Sevilla – live im Free-TV und kostenpflichtig im Netz.

DAZN und RTL übertragen das Europa League-Finale in Köln in wenigen Stunden live. Anstoß ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung im TV beginnt ab 20.15 Uhr, online startet RTL den Livestream bei TV Now bereits ab 19.45 Uhr. Via RTL UHD wird die Finalübertragung bei HD Plus auch ultrahochauflösend angeboten.

Für den FC Sevilla wäre ein Sieg gleichbedeutend mit dem sechsten Europapokal in 15 Jahren – Europa League und Vorgänger UEFA Cup zusammengerechnet. Inter Mailand sehnt seinerseits den ersten europäischen Erfolg seit zehn Jahren herbei. In der Europa Leauge, respektive UEFA Cup, ist es sogar schon 22 Jahre her.

Am Samstag geht es für den geneigten Fußball-Fan weiter mit dem Finaltag der Amateure, ehe Sonntag mit dem Champions League-Finale Bayern München – Paris St. Germain das große Highlight des Wochenendes ansteht.