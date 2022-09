Europa League heute Abend live in UHD HDR im TV

Anzeige

Der zweite Spieltag der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League läuft heute Abend live und exklusiv bei RTL und RTL+.

Nach dem 1:1 zum Auftakt der Gruppenphase in Nizza hofft der 1. FC Köln die ersten drei Punkte der Europapokal-Saison einzufahren. Gelingt der Geißbock-Elf der erste Sieg gegen den tschechischen Pokalsieger? Exklusiv im Free-TV präsentiert RTL am 15. September den zweiten Spieltag der UEFA Europa Conference League mit der Partie 1. FC Köln gegen 1. FC Slovácko. Moderatorin Laura Papendick meldet sich gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus um 20.15 Uhr live aus dem Rheinenergiestadion. Die Partie ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.

Außerdem auf RTL+: Die Überraschungsmannschaften der Fußball-Bundesliga! Setzen der SC Freiburg und der 1. FC Union Berlin ihren Höhenflug auch in der UEFA Europa League fort? Auf RTL + sehen Fußballfans auch in dieser Spielzeit acht ausgewählte Top-Spiele, zusammengestellt aus beiden Wettbewerben, in Einzelspielen oder als Konferenzen zu den Anstoßzeiten um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Eingerahmt werden die Europapokalabende auf RTL+ von der Spieltagsshow „Matchday“ – donnerstags ab 18.15 Uhr, mit Anna Kraft, Arnd Zeigler und Ansgar Brinkmann.

Europa League: Der zweite Spieltag im Überblick (Anstoß – Kommentator/in)

RTL

1. FC Köln – 1. FC Slovácko (21.00 Uhr – Marco Hagemann & Steffen Freund)

RTL+

Olympiakos Piräus – SC Freiburg (18.45 Uhr – E: Frederick Schulz / K: Klaus Veltman)*

Sporting Braga – 1. FC Union Berlin (21.00 Uhr – E: Cornelius Küpper / K: Michael Born)

1. FC Köln – 1. FC Slovácko (21.00 Uhr – E: Robby Hunke / K: Christoph Stadtler)

FC Sheriff Tiraspol – Manchester United (18.45 Uhr – E: Oliver Seidler / K: Heiko Waßer)

Trabzonspor AS – Roter Stern Belgrad (18.45 Uhr – E: Florian von Stackelberg / K: Philip Konrad)

Feyenoord Rotterdam – Sturm Graz (18.45 Uhr – E: Alexander Klich / K: Alexander Küpper)

Stade Rennes – Fenerbahce Istanbul (21.00 Uhr – E: Stefan Galler / K: Jürgen Schmitz)

Istanbul Basaksehir – AC Florenz (21.00 Uhr – E: Julian Engelhard / K: Christian Straßburger)

*(E: Einzelspiel / K: Konferenz)

Text: RTL Deutschland/ Redaktion: JN