Europa League im Free TV: Eintracht Frankfurt heute im Achtelfinale

Der zahlungspflichtige Streamingdienst DAZN zeigt alle Spiele der Europa League. Doch auch im Free TV laufen einige Partien, bei RTL – etwa das heutige Duell von Eintracht Frankfurt und dem FC Basel.

Heute Abend kämpft Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League – kein leichtes Ding nach dem 0-3 gegen den FC Basel in der Hinrunde. 21 Uhr ist Anstoß im Baseler Stadion St. Jakob-Park.

Übertragen wird die Partie diesmal auch von RTL. Schon ab 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung aus dem „Cologne Beach Club km 689“ in Köln mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller. Auch nach dem Spiel werden noch Highlights besprochen und die anderen Spiele zusammengefasst.

RTL zeigt nach der Übertragung dieses Achtelfinal-Rückspiels jeweils eine Partie pro Spielrunde der neu geschaffenen Finalrunde der Europa League in Deutschland. Ein Live-Spiel des Viertelfinals (10./11. August) und Halbfinals (16./17.August), die in der Form eines Blitzturniers im K.o.-System (ohne Rückspiele) durchgeführt werden, sowie das Endspiel in Köln (21. August), werden somit auch exklusiv im Free-TV übertragen.