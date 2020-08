Europa-League: Sendetermine der Achtelfinale heute und morgen

Anzeige

Heute startet die Europa-League mit den ausstehenden Achtelfinal-Rückspielen. In drei der acht Partien treten deutsche Klubs an. Wann und wo die Matches zu sehen sind.

Die Europa-League ist nach langer Spielpause zurück. Heute geht es weiter mit der Rückrunde der Achtelfinale, die im März coronabedingt unterbrochen werden mussten. Wer alle Spiele sehen möchte, kann das nur bei DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst hält Exklusiv-Rechte und überträgt alle Partien live.

Doch auch im Free-TV gibt es eine Achtelfinal-Partie noch zu sehen: RTL überträgt morgen das Match zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt.

Die Rückrunde des Europa League Achtelfinals im Überblick

Mittwoch, 5. August

18.55 Uhr

Schachtar Donezk – VfL Wolfsburg

FC Kopenhagen – Basaksehir FK

21.00 Uhr

Manchester United – Linzer ASK

Inter Mailand – FC Getafe (in Gelsenkirchen, da Hinspiel abgesagt)

Donnerstag, 6. August

18.55 Uhr

Bayer Leverkusen – Glasgow Rangers

– Glasgow Rangers FC Sevilla – AS Rom (in Duisburg, da Hinspiel abgesagt)

21.00 Uhr

FC Basel – Eintracht Frankfurt

Wolverhampton Wanderers – Olympiakos Piräus

Am Montag, 10. August, geht die Europa League mit den Viertelfinalen dann in die Turnierphase. Die Spiele werden in Nordrhein-Westfalen ausgetragen.