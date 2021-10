Europapokal: Zusätzliches Free-TV-Spiel diese Woche

Anzeige

RTL hat ein Erbarmen mit den Fans von Eintracht Frankfurt und sorgt kurzerhand für eine weitere Europapokal-Live-Übertragung im Free-TV.

Das Europa-League-Spiel von Bundesligist Eintracht Frankfurt wird diese Woche im Free-TV gezeigt. Die Partie gegen Olympiakos Piräus am Donnerstagabend (21 Uhr) überträgt RTL auf seinem Hauptkanal, wie der Privatsender aus Köln mitteilte. Die Eintracht tritt damit erstmals diese Saison im Free-TV an.

Frankfurt war einst Dauergast bei den Europapokal-Übertragungen. Dies ist natürlich auf die vielen guten Leistungen der Hessen auf internationalem Parkett zurückzuführen, aber auch auf eine gewisse Quotenträchtigkeit. Manch ein Fan der Eintracht hatte daher schon RTL kritisiert, dass das einstige Free-TV-Zugpferd nun nur noch im bezahlpflichtigen Online-Angebot TV Now gezeigt wird. Manch einer unkte auch, dass RTL auf diese Weise Streaming-Kunden gewinnen will. An diesem Donnerstag bekommen aber ja nun alle Frankfurt-Anhänger die Chance, ihr Team live im Fernsehen zu verfolgen.

Normalerweise läuft lediglich ein Europapokal-Spiel im Free-TV-Programm der RTL-Senderfamilie. Am Donnerstag wird aber zudem Bayer Leverkusens Spiel bei Betis Sevilla (18.45 Uhr) bei Nitro gezeigt. Das Conference-League-Spiel vom 1. FC Union Berlin bei Feyenoord Rotterdam läuft bei TV Now.

Die Sendergruppe hatte sich vor der Saison die Rechte für den zweit- und dritthöchsten Club-Wettbewerb Europas gesichert (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Man überträgt die Spiele auch auf Nitro beziehungsweise im kostenpflichtigen Stream bei TV Now. Dort gibt es das umfangreichste Angebot.(dpa/bey)