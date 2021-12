Eurosport sichert sich Handball-EM im Free-TV

Anzeige

Neben der Vierschanzentournee, den Tennis Australian Open, den Weltcups im Wintersport und dem Snooker Masters hat sich Eurosport die Übertragungsrechte an der Handball-Europameisterschaft 2022 gesichert und zeigt bis zu 18 Spiele live im Free-TV.

Die Handball-EM wird vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei ausgetragen. Ein von sportdeutschland.tv sublizenzierte Rechtepaket für das Turnier umfasst Spiele ohne deutsche Beteiligung – darunter auch die beiden Halbfinals sowie das Finale, sollte das DHB-Team diese Partien nicht erreichen, so Discovery Deutschland. Den Auftakt in die sechs geplanten Vorrunden-Matches bildet das Duell zwischen Vize-Europameister Kroatien und Olympiasieger Frankreich am Donnerstag, den 13. Januar 2022 ab 20:30 Uhr.

Zudem eignet sich das Eurosport-Programm auch für die Fans der deutschen Handball-Nationalmannschaft bestens zur Gegner-Analyse, wirbt Discovery am Mittwoch. Mit den Spielen zwischen Belarus und Polen (16. Januar, 20:30 Uhr) sowie Belarus und Österreich (18. Januar, 20:30 Uhr) sollen zwei Partien aus der deutschen Gruppe D im Programm stehen.

sportdeutschland.tv zeigt alle Spiele der Men’s EHF EURO 2022 live und auf Abruf, kündigt Discovery an. Ein Turnierpass soll für 12 Euro erhältlich sein.

Die geplanten Live-Spiele der Gruppenphase bei Eurosport 1 im Free-TV auf einen Blick:

Donnerstag, 13. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Kroatien gegen Frankreich

Freitag, 14. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Portugal gegen Island

Samstag, 15. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Spanien gegen Schweden

Sonntag, 16. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Belarus gegen Polen (dt. Gruppe)

Montag, 17. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Frankreich gegen Serbien

Dienstag, 18. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Belarus gegen Österreich (dt. Gruppe)

Die weiteren Übertragungen bei Eurosport werden fortlaufend nach Ende der Gruppenphase bekanntgegeben.

Text: Discovery Deutschland/ Redaktion: JN