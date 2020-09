Event-Serie „Oktoberfest 1900“ startet nächste Woche

Anzeige

Zwei Familien im Kampf um Macht und Liebe: Die neue Event-Serie „Oktoberfest 1900“ feiert schon bald Premiere im Ersten – zunächst aber nur online in der ARD-Mediathek.

Die neue Event-Serie „Oktoberfest 1900“, die den Auftakt zur Serienoffensive der ARD bilden soll, feiert am Dienstag, 8. September, ihre Premiere. Um 19.30 Uhr beginnt an diesem Tag das Online-Streaming in der ARD Mediathek. Zuvor, um 19 Uhr, laden Das Erste, der Bayerische Rundfunk und die ARD Degeto zum Live-Filmtalk im Netz und in Social Media bei Facebook unter ARD Mediathek & Das Erste. Dabei sollen der Regisseur, Hauptdarsteller und andere Mitwirkende zu Wort kommen.

In der Serie selbst dreht sich alles um den Kampf zweier Bierdynastien um die Vormachtstellung auf dem größten Volksfest der Welt. Die Event-Serie soll die Zuschauer in ein geheimnisvolles München um die Jahrhundertwende samt schicksalhafter Liebe entführen. Produziert wurde die sechsteilige Serie von Zeitsprung Pictures in Zusammenarbeit mit Violet Pictures und Maya Production, in Koproduktion mit dem BR, der ARD Degeto, dem MDR und WDR für die ARD.

Die Hauptrollen von „Oktoberfest 1900“ besetzen Misel Maticevic, Martina Gedeck, Francis Fulton-Smith, Klaus Steinbacher, Mercedes Müller, Brigitte Hobmeier, Maximilian Brückner, Markus Krojer, Martin Feifel, Michael Kranz und Vladimir Burlakov zu sehen.

Erst seit Kurzem setzt die ARD auf „Online First“: Hochkarätige Filme und Serien sollen vor der Ausstrahlung im Fernsehen erst einmal online in der Mediathek ihre Premiere feiern – so auch bei „Oktoberfest 1900“: Am Dienstag, 8. September um 19.30 Uhr beginnt das Online-Streaming in der ARD Mediathek.

Im linearen Hauptprogramm der ARD soll „Oktoberfest 1900“ dann am Dienstag, 15. September (Episoden 1 und 2), am Mittwoch, 16. September (Episoden 3 und 4) sowie am Mittwoch, 23. September (Episoden 5 und 6), jeweils um 20.15 Uhr zu sehen sein.

Zusätzlich läuft am 15. September, im Anschluss an die ersten zwei Episoden um 21.50 Uhr, eine 30-minütigen Dokumentation „München 1900“ im Ersten. Darin sollen die Zuschauer zurück in die Umbruchszeit um 1900 geführt werden, in der die bayerische Hauptstadt die Trendstadt schlechthin war, die Künstler, Querdenker und Freigeister von überallher anzog.