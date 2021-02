„Fargo“ landet bei Tele 5

Anzeige

Tele 5 präsentiert ab nächster Woche die erste Staffel von „Fargo“, die Serie inspiriert durch den gleichnamigen, oscarprämierten Filmklassiker.

„Dies ist eine wahre Geschichte.“ – mit dieser Behauptung beginnt jede der insgesamt zehn Episoden, die allesamt nach Koans, Parabeln oder Paradoxien benannt wurden. Mit jeder Minute zieht „Fargo“ die Zuschauer tiefer hinein in ein wirres Konstrukt aus Mord, Verbrechen, Habsucht, Intrigen und Lügen, und springt dabei bewusst zwischen ländlicher Naivität und urbaner Grausamkeit hin und her.

Tele 5 zeigt ab dem 12. Februar freitags um 20.15 Uhr zwei Episoden von „Fargo“ in Doppelfolge sowie samstags zur gleichen Zeit drei Episoden am Stück. Zudem sind alle Episoden nach der jeweiligen Ausstrahlung 7 Tage lang auf 5flix verfügbar. Die zweite Staffel ist für den Sommer 2021 auf Tele 5 geplant. An dieser Stelle nochmal der Trailer zur 1. Staffel: