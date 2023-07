Bayern München im Free-TV: Drei Spiele kommen zu diesem Sender

Anzeige

Ab Ende Juli kann man drei Spiele des FC Bayern München live im Free-TV verfolgen. Alle Termine im Überblick.

RTL verspricht seinen Zuschauern einen „Fußball-Kracher zur Mittagszeit“. Im Juli und August will der Sender drei Testspiele des FC Bayern München live und exklusiv im Free-TV zeigen und räumt dafür Platz im Tagesprogramm frei.

Die erste Begegnung kann man am 26. Juli sehen. Dann trifft der Fußballverein in Tokio auf den amtierenden Champions-League-Sieger Manchester City. Anstoß ist um 12.30 Uhr.

Drei Testspiele des FC Bayern München bei RTL

Als nächstes zeigt RTL am 2. August (Mittwoch) ab 13.25 Uhr die Partie der Bayern gegen den FC Liverpool in Singapur. Das letzte Testspiel soll dann zum Abschluss am 7. August ab 16.55 Uhr gesendet werden. Vor dem Bundesligastart trifft der Verein auf den achtfachen französischen Meister AS Monaco.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, kommentiert: „Der FC Bayern München zählt zu den erfolgreichsten Vereinsmannschaften überhaupt und begeistert Millionen Fans weltweit. Wir freuen uns sehr, der Saison-Vorbereitung unseres deutschen Rekordmeisters mit Testspielen auf Champions-League-Niveau die größtmögliche Bühne im Free-TV zu bieten.

Quelle: RTL Deutschland

