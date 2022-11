„Fear the Walking Dead“ Staffel 5: Free-TV-Premiere am Wochenende

Anzeige

Die Zombie-Apokalypse geht weiter: RTLZwei zeigt die fünfte Staffel von „Fear the Walking Dead“ ab dieser Woche im Free-TV.

In der fünften Staffel von „Fear the Walking Dead“ widmen sich alle in der Gruppe der Aufgabe, Überlebende ausfindig zu machen und zu helfen, das, was von der Welt übriggeblieben ist, zu einem etwas besseren Ort zu machen. Das kündigte der Sender am Donnerstag an und beschreibt den Inhalt der 16 neuen Episoden folgendermaßen:

Mit hartnäckiger Entschlossenheit führt Morgan Jones (Lennie James, „The Walking Dead“) die Gruppe an. Sie sind alle der Überzeugung, dass die Hilfe für andere es ihnen ermöglicht, die Fehler ihrer Vergangenheit wiedergutzumachen. Doch ihre Mission wird auf die ultimative Probe gestellt, als sich Mitglieder der Gruppe auf unbekanntem Terrain befinden und gezwungen sind, sich nicht nur den Geistern ihrer Vergangenheit, sondern auch ihren schlimmsten Ängsten zu stellen.

RTLZwei zeigt ab dem 5. November 2022 um 00.20 Uhr die fünfte Staffel der US-Serie als deutsche Free-TV-Premiere. Alle Folgen können im Anschluss für sieben Tage bei RTL+ gestreamt werden.

Quelle: RTLZwei