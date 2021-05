„Fernsehgarten“ ist heute zurück – im Anschluss neue Zarrella-Show

Anzeige

Es geht es wieder los: Heute startet der „ZDF-Fernsehgarten“ ins Jahr 2021 und stimmt gleichzeitig auf Giovanni Zarrellas neue Show „Heimlich Helden“ ein.

Um Punkt 12 Uhr beginnt die „Fernsehgarten“-Sommersaison. An 20 Sonntagen präsentiert Andrea Kiewel live und Open Air vom Fernsehgarten-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg ein abwechslungsreiches und vielseitiges Showprogramm – mit Musik, Artistik, Service, Comedy und spektakulären Aktionen. Die diesjährige „Fernsehgarten“-Saison auf dem Mainzer Lerchenberg endet am 26. September mit einer großen Jubiläums-Ausgabe, in der Kiwi und Konsorten das 35-jährige Bestehen des sonntäglichen ZDF-Unterhaltungsklassikers feiern.

In der Auftaktfolge wartet Andrea „Kiwi“ Kiewel zum heutigen Muttertag mit vielen Highlights auf. Unter anderem eine atemberaubende Zauber-Performance mit Hans Klok und unterhaltsame Trends wie Lachyoga. Und die Musik kommt natürlich auch nicht zu kurz. Maite Kelly, Mike Singer, DSDS-Gewinner Jan-Marten Block, Ben Zucker, Boney M., The Baseballs und nicht zuletzt Giovanni Zarrella. Der darf dann bestimmt auch Werbung für seine eigene Show.

Giovanni Zarrellas neue Show direkt im Anschluss an den Fernsehgarten

Giovanni Zarrella soll beim ZDF perspektivisch in die Fußstapfen von Carmen Nebel treten.

„Heimliche Helden“ zeigt ab heute, um 14 Uhr im ZDF, Menschen, die aus ihrer Routine ausbrechen, um einen Traum zu verwirklichen. Giovanni Zarrella begleitet dabei Menschen auf ihrer jeweiligen Mission. Zunächst sind fünf Folgen geplant, sonntags im Anschluss an den „ZDF-Fernsehgarten“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die erste Folge heute.

Die erste Folge „Heimliche Helden“ ist vor Beginn der Pandemie produziert worden. Alle weiteren Folgen entstanden unter den Sicherheitsvorkehrungen, die den Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus und der Risikominimierung entsprachen.