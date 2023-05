„Fernsehgarten“ und „Immer wieder sonntags“ starten wieder: Diese Stars kommen

Anzeige

Die familienfreundlichen Sonntagsshows von ARD und ZDF – „Fernsehgarten“ und „Immer wieder sonntags“ – starten an diesem Wochenende (7. Mai) in eine neue Saison.

Stefan Mross lässt es nicht nur „Immer wieder sonntags" krachen. Seine ARD-Karriere stand kürzlich erst auf der Kippe wegen eines Strafbefehls gegen ihn (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Stefan Mross meldet sich mit „Immer wieder sonntags“ ab 10 Uhr live aus der Arena in Rust bei Freiburg zurück. „In zwölf Live-Sendungen begrüßt der Moderator viele Gäste aus der bunten Schlagerwelt und hält neben jeder Menge gute Laune auch einige Überraschungen bereit“, berichtete am Mittwoch der zuständige Südwestrundfunk. In der ersten Folge darf sich das Publikum unter anderem auf Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Daniel Sommer, Andy Borg, Ronja Forcher, Patrick Lindner, Marie Reim, Nicole, Julia Lindholm, Die Fetzig’n aus dem Zillertal und Miguel Gaspar freuen.

Beim ZDF ist hingegen ab sofort sonntags wieder „Kiwi-Time", wenn der „Fernsehgarten" an diesem Wochenende wieder zurückkehrt.

Ebenfalls an diesem Sonntag, aber etwas später, um 12 Uhr, beginnt auch für den „ZDF-Fernsehgarten“ seine neue Saison im Außenstudio auf dem Mainzer Lerchenberg. Moderatorin Andrea Kiewel kommt an 19 Sonntagen mit dem Klassiker auf die Mattscheibe. Zum Auftakt erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein „atemberaubender Rekordversuch in 30 Meter Höhe“, so das ZDF am Mittwoch. Stand-up-Comedy hat dabei Bülent Ceylan zu bieten.

Zu den Musikgästen gehören unter anderen Giovanni Zarrella, die Prinzen, Wolkenfrei alias Vanessa Mai, Loona, Joey Heindle, Haiduccii, Trong und Alexander Eder.

