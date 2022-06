Heute großes Finale im „Club der guten Laune“

Anzeige

Da waren es nur noch vier: Cora Schumacher, Theresia Fischer, Vanessa Mariposa und Martin Semmelrogge kämpfen im Finale um 50.000 Euro. Sat.1 und Joyn setzen mit dem „Club der guten Laune“ auf Reality-Soap vom Feinsten.

Bevor der Sieger im Finale feststeht, kehren die bereits ausgeschiedenen Teilnehmer zur Überraschung der Finalisten zurück in den „Club der guten Laune.“ Dabei offenbart sich das Unübersehbare: Jenny Elvers und Marc Terenzi sind ein Paar! Marc möchte mit Cora reden, doch Cora hat keinen Redebedarf.

Ist Jenny Elvers eine „Bitch“?

Während sich die einen für Jenny und Marc freuen, so wie Theresia, ist Cora auf 180: „Für mich ist Jenny eine Bitch.“ Jenny Elvers sieht die Dinge differenziert: „Hätte sie jetzt ein einziges Mal gesagt: ‚Mensch Jenny, ich habe mich in den verliebt, bitte lass die Finger von dem!‘, dann hätte ich sicherlich hier Rücksicht genommen. Aber sie hat es zu keinem Zeitpunkt gesagt. Und die Stichelei gegen mich hat auch wenig am Ende des Tage mit Marc zu tun. Man muss es auch akzeptieren – er will eben nichts von ihr. (…) Wie Cora sich verhält, überschreitet sie leider eine Grenze …“ Diese Freundschaft wird wohl nur noch schwer zu kitten sein …

„Club der guten Laune“ kehrt auch zum Finale nicht in die Prime Time zurück

Der „Club der guten Laune“ wird produziert von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit der Rainer Laux Productions – Das Finale läuft heute um 22.35 Uhr auf Sat.1 und im Stream auf Joyn.

