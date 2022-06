Finals starten heute: So teilen ARD und ZDF die Übertragungen auf

Anzeige

190 Deutsche Meisterschaften: ARD und ZDF übertragen insgesamt 25 Stunden von der dritten Auflage der Finals in dieser Woche im klassischen Fernsehen.

Weitere 70 Stunden von den deutschen Meisterschaften in 14 Sportarten zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender nach eigenen Angaben auf ihren Internetseiten. Die ARD beginnt am Donnerstag um 14.10 Uhr und am Samstag um 10 Uhr. Das ZDF überträgt am Freitag (13 Uhr) und am Sonntag (11.20 Uhr).

ARD und ZDF sind auch dieses Jahr wieder dabei, nachdem 2021 durchaus zufriedenstellende Quoten erreicht werden konnten.

„Es wird alles selber produziert“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Nur die Bilder vom Schwimmen werden von einem Dienstleister übernommen. Der Aufwand ist damit größer als bei den Olympischen Spielen, bei denen das IOC die Bilder liefert. Bei den Finals in Berlin werden an den vier Tagen insgesamt 190 deutsche Meistertitel an neun Standorten vergeben.

Beim ZDF sind insgesamt 60 Personen mit den Finals beschäftigt. „Bei der ARD arbeiten 70 Mitarbeiter, da auch die Rundfunkstationen bedient werden“, erklärte Katrin Günther, Sportchefin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

„Zweistellige Marktanteile am Samstag und Sonntag wären super“, sagte Balkausky weiter. Im Vorjahr lag die Reichweite der TV-Übertragungen von den Finals mehrere Stunden durchgängig über der Eine-Million-Grenze. Den höchsten Wert hatte die Leichtathletik mit 2,24 Millionen Zuschauern, was einem Marktanteil von 10,6 Prozent entsprach.

