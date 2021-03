Anzeige

Die Filmreihe „Adrenalin“ im Rahmen des ZDF-Montagskinos präsentiert den Actionstar schlechthin, Bruce Willis. In „First Kill“ an seiner Seite: Jung-Darth Vader Hayden Christensen.

In dem heutigen ZDF-Montagskino-Film hängt ab 22.15 Uhr alles von Action-Legende Bruce Willis ab. Als Provinz-Polizeichef Howell muss er Hayden Christensen und dessen Film-Familie vor einem Geiselnehmer retten. Der einstige Jung-Darth Vader will aus seinem Sohn „einen Mann“ machen und geht mit ihm auf die Jagd. Dort geraten sie in eine tödliche Auseinandersetzung, in die sich der Vater aus Notwehr selbst verstrickt. Die Situation, die sich Howell präsentiert, ist jedoch viel komplizierter, als sie auf den ersten Blick erscheint. Ihn beschäftigt zunächst sein Kollege, der bei dem Vorfall tödlich verletzt wurde (siehe Bild).

Regie führte Steven C. Miller, der in „First Kill“ (2017) bereits das dritte Mal mit Willis zusammenarbeitete. In den beiden Jahren zuvor spielte der Hollywoodstar schon in den Miller-Filmen „Extraction“ (2015) und „Marauders“ (2016) mit.

An dieser Stelle schon einmal ein Trailer zu „First Kill“, dem heutigen Film der Montagskino-Reihe „Adrenalin“ im Zweiten.

Der Action-Fokus beim ZDF-Montagskino dauert noch bis zum 5. April an und bringt unter anderem noch die Free-TV-Premieren „Close – Dem Feind zu nah“ und „15:17 nach Paris“ mit sich. Lesen Sie auch den DF-Artikel mit allen Filmen der „Adrenalin“-Filmreihe.