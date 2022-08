Formel 1 auf Sky und Wow – Die zweite Saisonhälfte live

Anzeige

Die Formel 1 ist zurück! Sky überträgt das komplette Rennwochenende aus Spa (Belgien) vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live auf Sky Sport F1.

Anzeige

Die Formel 1 ist aus der Sommerpause zurück und die zweite Saisonhälfte startet gleich auf einem Traditionskurs, dem in den Ardennen gelegenen Circuit de Spa-Francorchamps. Neben der anspruchsvollen Rennstrecke spielt auf der „Ardennen-Achterbahn“ auch stets das Wetter eine entscheidende Rolle. Nach Belgien folgen der Große Preis der Niederlande in Zandvoort am 4. September sowie eine Woche darauf der Große Preis von Italien in Monza am 11. September. Ab Donnerstag, den 25. August, überträgt Sky den großen Preis von Belgien live und exklusiv. Vom 1. freien Training bis zur letzten Pressekonferenz kann alles auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgt werden.

Die Formel 1 auf Sky Q in UHD

Das Motorsport-Ereignis kann on Demand auf Sky Q und Sky Go angeschaut werden. Zur Verfügung stehen 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, der „Data Channel“ und der „Driver Tracker“ sowie die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion. Zudem können die Sky-Kunden Highlight-Videos aller Sessions und die Klassiker-Rennen jederzeit mit Sky Q abrufen. Sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings gibt es auch in Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Zudem hat Sky die Anzahl an Live-Stunden in UHD verdoppelt und wird künftig ausgewählte Rennwochenenden komplett in UHD-Bildqualität übertragen.

Das Rennwochenende wird eingeläutet mit der Preview-Show „Warm-up – das Motorsport Spezial“. Peter Hardenacke wird sich am Donnerstag um 16.30 Uhr aus Spa melden, um mit Interviewgästen die letzten Entwicklungen bei den Teams zu besprechen. Die Analyse-Show am Montag um 13 Uhr auf Sky Sport News schließt das Rennwochenende ab.

Sky- und Wow-Angebote

Sky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets aktuell für 20 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat stehen sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in UHD HDR-Qualität zur Verfügung. Der Streamingdienst Wow bietet über das Jahresabonnement den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar.

Ebenso können Motorsportfreunde auf Sky Sport F1 und Wow die Formel 2, die Formel 3 und den Porsche Supercup live in UHD HDR verfolgen. Ausgewählte Sessions gibt es zusätzlich auf Sky Sport Top Event. Tägliche Berichterstattung bietet weiterhin Sky Sport News und digital skysport.de sowie Facebook, Instagram und Twitter. In-Race Videos zu den spektakulärsten Rennmomenten auf sind ebenfalls auf skysport.de und in der Sky-Sport-App abrufbar. Eine neue Ausgabe des Podcasts “ Backstage Boxengasse“ steht ebenfalls bereit.

Sendeplan für den Großen Preis von Belgien live auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 25.8.:

16:30 Uhr – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:20 Uhr – 20:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 26.8.:

10:25 – 11:20 Uhr: Formel 3 – Training

11:35 – 12:30 Uhr: Formel 2 – Training

13:45 – 15:30 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

15.30 – 16:10 Uhr: Formel 3 – Qualifying

16:45 – 18:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

18:30 – 19:10 Uhr: Formel 2 – Qualifying

Samstag, 27.8.:

10:25 – 11:30 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

11:45 – 12:45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

12:45 – 14:30 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

15:30 – 17:50 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:50 – 19:00 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

19:00 – 19:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 28.8.:

08:40 – 09:50 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

10:10 – 11:35 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

12:00 – 12:50 Uhr: Porsche Supercup – Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

Montag, 29.8.:

13.00 – 13.30 Uhr: Analyse-Show auf Sky Sport News

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: sky-formel-eins: Sky Deutschland