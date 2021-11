Formel 1 bei RTL: Papendick springt erneut für erkrankten Moderator ein

Anzeige

Moderator Florian König pausiert gerade bei RTL aus gesundheitlichen Gründen, weshalb auch in dieser Woche Laura Papendick für ihn einspringen wird.

Auch bei der letzten RTL-Übertragung der Formel-1-Saison übernimmt Laura Papendick die Moderation. Die 32 Jahre alte TV-Journalistin ersetzt noch einmal den erkrankten Florian König. Die vor wenigen Monaten von Sport1 zu RTL gewechselte Papendick hatte zuletzt bereits bei Fußball-Länderspielen von RTL moderiert.

Am Sonntag bei der Übertragung des vorletzten Saisonrennens in Saudi-Arabien wird sie vom Ex-Fahrer Alexander Wurz begleitet, der sonst für den ORF arbeitet. Das Rennen kommentieren aus dem RTL-Studio in Köln Heiko Wasser und Christian Danner. RTL überträgt das Rennen am 5. Dezember live ab 17:15 Uhr (Start: 18:30 Uhr) aus Dschidda. Eine weitere Übertragung gibt es beim Pay-TV-Sender Sky, der das letzte Saison-Rennen eine Woche später in Abu Dhabi exklusiv zeigt.

Text: dpa/ Redaktion: JN

