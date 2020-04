Formel 1, Bundesliga und Klopp vs. Pep: Das Sky-Ersatzprogramm fürs Wochenende

Der Samstag bei Sky steht mit einer historischen Konferenz und denkwürdigen Duellen zwischen Klopp und Guardiola ganz im Zeichen des Fußballs. Am Sonntag ist dann die Formel 1 an der Reihe.

Der runde Leder rollt nicht und auch kein Motor heult während der aktuellen Hochphase der Corona-bedingten Isolation im Fernsehen auf. Für Sportfans, die nicht ohne können, hat Sky für dieses Wochenende ein Klassiker-Paket zusammengeschnürt.

Zum Auftakt zeigt Sky an diesem Wochenende die Partien in der „hisTOOORischen Konferenz“, die laut Spielplan der aktuellen Saison tatsächlich am Samstag, 4. April um 15.30 Uhr auf dem Programm gestanden hätten. Insgesamt dürfen sich die Fans auf 27 Tore freuen. Im Anschluss folgen wie gewohnt um 17.30 Uhr „Alle Spiele, alle Tore“ sowie das Topspiel ab 18.30 Uhr, in dem dieses Mal eines der Duelle zwischen dem BVB und dem FC Bayern aus den vergangenen Jahren gezeigt wird.

Der weitere Samstag und Sonntag stehen wieder ganz im Zeichen der „Bundesliga Collection“ und der „Stars der Bundesliga“, wo es dieses Mal am Samstag um 14.30 Uhr direkt vor der „hisTOOORischen Konferenz“ um Thomas Müller geht.

Sonntag ist auch in Zeiten von Corona Formel-1-Tag

Am Sonntag wird es dann wieder laut. Den ganzen Tag lang zeigt Sky Klassiker aus den letzten 25 Jahren der Formel 1 in voller Länge, darunter unter anderem den Grand Prix von Belgien 1998, der unter anderem für seine spektakuläre Massenkarambolage nach dem Start in Erinnerung geblieben ist, sowie das Saisonfinale 2010 in Abu Dhabi, als vier Fahrer noch mit Chancen auf den WM-Titel ins Rennen starteten. Im Anschluss überträgt Sky den Virtual Grand Prix von Australien live. Um 21 Uhr beginnt die Live-Berichterstattung.

Denkwürdige Duelle zwischen Klopp und Pep Guardiola

Sky Sport 2 HD startet mit dem Fußball-Samstag mit Klopp und Pep ins Wochenende. Sky zeigt nochmal einige der großen Duelle zwischen zwei der prägenden Trainer des europäischen Fußballs in den vergangenen Jahren. Zu sehen sein werden unter anderem Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und Manchester City aus der jüngsten Vergangenheit, aber auch das DFB-Pokalfinale von 2014, als Jürgen Klopp und Pep Guardiola als Trainer des BVB respektive des FC Bayern aufeinandertrafen.