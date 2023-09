Formel 1: Großer Preis von Singapur heute live bei Sky

Anzeige

Für den Formel 1 Zirkus geht es jetzt in den südostasiatischen Stadtstaat Singapur. Ein Rennen mit vielen verwinkelten Kurven – und das nachts.

Auf die Fahrer wartet – trotz veränderter Strecke mit einer nun zusätzlich längeren Geraden – weiterhin ein Stadtkurs mit vielen verwinkelten Kurven, jeder Fehler wird auf dem Marina Bay Street Circuit sofort bestraft. Zudem ist es ein Nachtrennen. Somit sind die Bedingungen auf der rund fünf Kilometer langen Strecke, die aufgrund der tropischen Temperaturen (80% Luftfeuchtigkeit, über 30 Grad Celsius) gerne als Waschküche bezeichnet wird, höchst anspruchsvoll. Den Fahrern wird physisch alles abverlangt.

Rekordsieger ist Sebastian Vettel (5x), der zuletzt Sky Reporterin Sandra Baumgartner Rede und Antwort stand. Das Interview wird am Sonntag vor dem Rennen im Rahmen der Vorberichterstattung (ab 12.30 Uhr) ausgestrahlt.

Sky überträgt den Großen Preis von Singapur heute live und exklusiv. Vom 1. Freien Training (bereits am vergangenen Freitag) bis zur letzten Pressekonferenz können Motorsportfreunde alles auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Das Rennen in Singapur gibt es auch in UHD HDR Bildqualität auf Sky Q. Die Live-Übertragungen der Formel 1 auf Sky Sport F1 sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil. Auch bei Wow lässt sich das Rennen streamen.

Der Große Preis von Singapur bei Sky am 17. September

12.30 – 13.55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

13.55 – 15.45 Uhr: Formel 1 – Rennen

15.45 – 16.30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

16.30 – 17.00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

17.00 – 17.30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Singapur

Quelle: Sky