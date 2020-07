Formel 1-Wochenende: Was zeigt Sky in UHD?

Anzeige

Pay-TV-Sender Sky wird in Zukunft die ausnahmslose Anlaufstelle für Fans der Formel 1 sein, teilt sich jedoch derzeit noch die Ausstrahlungsrechte mit RTL. Das Vorglühen der Motoren zum ersten großen Preis der 71. Saison der Motorsport-Königsklasse kann nun bereits verfolgt werden.

So gibt es am heutigen Freitag auf Sky Sport 1 HD seit 10.55 Uhr das erste freie Training zu sehen, der zweite Durchlauf folgt um 14.55 Uhr auf dem gleichen Kanal.

Am morgigen Samstag (4. Juli) gibt es das dritte freie Training um 11.55 Uhr auf Sky Sport 2 HD zu sehen, bevor es in UHD weitergeht: Das Qualifying für den Großen Preis von Österreich ist ebenfalls auf Sky Sport UHD im Programm und läuft um 14.45 Uhr. Darauf folgt noch die Pressekonferenz auf Sky Sport 2 HD um 16.15 Uhr.

Das Rennen läuft dann am 5. Juli live ab 15.05 Uhr auf Sky Sport 2 HD und UHD – ebenso wie die Vorberichte, die bereits um 14.00 Uhr losgehen. Kommentator wird Sascha Roos sein, den Experten gibt Nick Heidfeld, während Fieldreporter Peter Hardenacke so nah wie möglich am geschehen bleibt.