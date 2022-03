Frank Elstner wird 80: Großer Bahnhof mit Stars von Jauch bis Böhmermann

Anzeige

Am Karfreitagabend lassen in der ARD sieben Gratulanten den legendären Fernsehmacher, Showmaster und Moderator Frank Elstner zu seinem 80. Geburtstag hochleben.

„Frank Elstner – Noch eine Frage!“ heißt das Format, das der produzierende SWR (Südwestrundfunk) „Überraschungsshow“ nennt. Die mit dem „Wetten, dass..?“-Erfinder auf jeweils eigene Weise verbundenen Gratulanten seien Jan Böhmermann, Anke Engelke, Jean-Claude Juncker, Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Michelle Hunziker.

„Jeder Überraschungsgast erhält die Möglichkeit, den Jubilar in einem Show-ähnlichen Setting zu individuell gewählten Schwerpunkten zu befragen“, heißt es in der Programmankündigung für den 15. April. „Die Einspieler dazwischen beleuchten und erzählen das Leben und die Karriere Elstners dabei nicht in einer strengen Chronologie, sondern sind an die Gäste und die jeweiligen Talk-Themen gebunden.“

Elstners 80. Geburtstag ist am 19. April. Er kam in Linz (Österreich) zur Welt, prägte lange Radio Luxemburg und lebt heute in Baden-Baden.

Die Sendung „Frank Elstner – Noch eine Frage!“ ist angekündigt für den 15. April, 21.45 Uhr bis 23.15 Uhr. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD-Mediathek verfügbar.