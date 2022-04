Frank Elstner wird 80: Sonderprogramm mit Nostalgie-Highlights

Anzeige

Dass Frank Elstner eine Geburtstags-Show zum 80. bekommt, ist längst durchgesickert. Darüber hinaus gibt es am Osterwochenende aber auch einige Nostalgie-Wiederholungen mit Elstner zu im TV.

Frank Elstner wurde am 19. April 1942 geboren und feiert dementsprechend dieses Jahr seinen 80. Geburtstag. Bereits 1964 trat er als Schauspieler auf, bekannt wurde Elstner später durch die Spielshow „Spiel ohne Grenzen“. Der große Wurf gelang ihm schließlich 1981 mit der Erfindung von „Wetten, dass..?“.

Die Spielshow rund um verrückte und teils gefährliche Wetten gilt bis heute als die erfolgreichste Fernsehshow in Europa. Elstner selbst moderierte von 1981 bis ’87 insgesamt 39 Sendungen. Danach nahm ihm Thomas Gottschalk die Sendung ab.

Ob dieser auch Fragen zu den Zeiten von „Wetten, dass..?“ stellt, erfahren die Zuschauer am 15. April. Das Erste zeigt die Überraschungssendung „Frank Elstner – noch eine Frage!“ an diesem Tag um 21.45 Uhr sowie anschließend in der Mediathek. Die Wiederholung läuft am 18. April um 20.15 Uhr im SWR.

Darüber hinaus gibt es im SWR-Sonderprogramm, das am Osterwochenende diverse Sendestunden aus Elstners TV-Karriere wiederholt.

Das Sonderprogramm zum 80. von Frank Elstner

Zu Ehren seines Geburtstages werden am 17. April sowie an den darauffolgenden Tagen einige vergangene Sendungen des Moderators im SWR zu sehen sein:

17. April, 16.30 Uhr: „Elstners Reisen“

18. April, 16.30 Uhr: Best of von „Elstners Reisen“

18. April, 20.15 Uhr: Wiederholung von „Frank Elstner – noch eine Frage!“, gefolgt von einer „Frank-Elstner-Nacht“ (Abfolge mehrerer seiner Sendungen wie „Die Montagsmaler“)

Mehr zum Moderator Frank Elstner und seiner Ehrung im Zusammenhang mit seiner Parkinson-Erkrankung lesen Sie auf DIGITAL FERNSEHEN.