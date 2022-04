Fußball-Highlights am Wochenende: Premier-League-Gipfel und Haupstadt-Derby

Anzeige

Man City – Liverpool, Hertha – Union und mehr: Das Wochenende vor Ostern hält so manchen Fußball-Leckerbissen bereit, die absoluten Highlights laufen bei Sky.

Hauptstadt-Derby: Das dritte Berliner Duell der Saison steht im Mittelpunkt des 29. Spieltags der Bundesliga. Die Hertha empfängt Union am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion, und Felix Magaths Team benötigt die drei Punkte dringend im Abstiegskampf. Das Hinspiel hatte die Hertha ebenso verloren wie das Pokal-Achtelfinale. Eröffnet wird der Spieltag vom VfB Stuttgart und Borussia Dortmund heute, um 20.30 Uhr bei DAZN. Zum Abschluss am Sonntag stehen beim selben Anbieter dann noch gleich drei Partien an.

Sky hat alle Fußball-Highlights an diesem Wochenende

Gipfeltreffen: In Englands Oberhaus könnte eine Vorentscheidung im Titel-Zweikampf fallen. Tabellenführer Manchester City hat am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) Verfolger FC Liverpool zu Gast. Nur ein Punkt trennt beide Teams, der Sieger hätte im Schlussspurt die besten Chancen auf die Meisterschaft.

Mehr oder minder große Gipfeltreffen

Gipfeltreffen II: In der 2. Bundesliga stehen sich am Samstag, um 13.30 Uhr der FC St. Pauli und Werder Bremen im absoluten Topspiel des Wochenendes gegenüber. Die Tabellenspitze ist vor dem Wochenende noch einmal enger zusammengerückt, nun stehen gleich mehrere Highlights an. Denn sechs der ersten sieben Mannschaften treffen direkt aufeinander. Ehe Verfolger Nürnberg den Tabellenzweiten aus Darmstadt um 20.30 Uhr empfängt, spielen am Samstagmittag nämlich auch Schalke 04 und Heidenheim gegeneinander.

Lachender Siebter könnte der unter der Woche auf Platz sechs vorgerückte Hamburger SV sein, der erst am Sonntag zum Nordderby nach Kiel fahren muss. Mit einem Sieg könnte der HSV für noch mehr Spannung an der Tabellenspitze sorgen.

Alle Spiele der 2. Liga laufen live exklusiv bei Sky, ausgenommen davon ist nur das erwähnte Samstagabendspiel. Dies ist auch bei Sport1 im Free-TV zu sehen.

