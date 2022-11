Fußball-Serie „The Great Game“ startet heute bei Sky

Anzeige

Wenn man nicht im Besitz der TV-Rechte an der WM 2022 ist, startet man einfach zeitgleich eine Fußball-Serie. Das hat sich wohl auch Sky im Fall von „The Great Game“ gedacht.

„The Great Game“, die achtteilige Sky Original Dramaserie über das goldene aber auch gnadenlose Fußballgeschäft ist ab 23. November immer mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf dem Streamingdienst Wow und über Sky Q auf Abruf verfügbar. „The Great Game“ ist eine italienische Produktion von Sky Studios und Èliseo Entertainment .

Francesco Montanari und Elena Radonicich im Sky Original „The Great Game“. © [2021] / Sky UK Limited / Federica Di Benedetto

Über „The Great Game“:

Eben noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere verliert Star-Fußballmanager Corso (Francesco Montanari) plötzlich alles: seinen Job, seine Ehe, die Beziehung zu seinem Vater. Zu Unrecht beschuldigt, in ein illegales Wettgeschäft verwickelt zu sein, wird er vom Goldjungen der Fußballagentur ISG zum Paria. Mit Hilfe des jungen Agenten Marco Assari (Lorenzo Aloi) beginnt Corso, seine Karriere wieder aufzubauen, indem er gegen seine Ex-Frau Elena De Gregorio (Elena Radonicich) und ihren Vater Dino De Gregorio (Giancarlo Giannini) antritt, um den lukrativen Vertrag des Fußballmeisters Quintana (Jesus Mosquera Bernal) und des jungen Talents Antonio Lagioia (Giovanni Crozza Signoris) abzuschließen. Ein unerwartetes Spiel aus Allianzen und Verrat beginnt, als Sasha Kirillov (Vladimir Aleksic), ein erfahrener Agent der russischen Firma Plustar, auf den Plan tritt. Kirillov will den italienischen Fußballmarkt und die prestigeträchtigen Verträge der ISG für sich gewinnen.

Milliardär-Deals, skrupellose Charaktere, traumhafte Schauplätze und nervenaufreibende Verhandlungen – der Fußballtransfermarkt ist eine der aufregendsten Phasen der gesamten Fußballsaison. Die Sky Original Dramaserie „The Great Game“ wirft einen spannenden Blick hinter die Fassade des italienischen Fußballs.

In den Hauptrollen von „The Great Game“ sind Francesco Montanari („Il Cacciatore – The Hunter“), Giancarlo Giannini („Pakt mit dem Tod“, „James Bond: Casino Royale“) und Elena Radonicich („1992 – Die Zukunft ist noch nicht geschrieben“) zu sehen. Produziert wurde die Serie von Éliseo Entertainment und Sky Studios. Regie führten Fabio Resinaro und Nicola Marzano. Die Dreharbeiten fanden in Mailand, Rom und auf Sardinien statt.

Ab 23. November immer mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie parallel auf dem Streamingdienst Wow und über Sky Q auf Abruf.

Quelle: Sky Deutschland

Bildquelle: df-neu-sky-atlantic: Sky Deutschland