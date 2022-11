Sky: Neuer linearer Sender für Kinder in Großbritannien

Anzeige

Sky Kids, die Sender-Marke für Inhalte für unsere Jüngsten, launcht Anfang 2023 einen neuen linearen Kanal. Zunächst ist dieser aber nur für Großbritannien und Irland vorgesehen.

Dort launcht der noch namenlose neue Kinder-Sender von Sky im kommenden Februar. Das 24-Stunden-Vollprogramm soll das bereits bestehende Sky-Kids-Angebot erweiterten. Der Semder soll laut Sky UK & Ireland werbefrei sein und keine Zusatzkosten für Kunden des Kids-Pakets bzw. des Streamingdienstes Now verursachen.

Neuer Sky-Sender hat noch keinen Namen

Ein Deutschlandstart ist derweil noch nicht anberaumt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das Angebot Sky Kids gibt es – ohne linearen Sender – ja auch hierzulande. Inhaltlich gibt es auf dem neuen Sender das neue Sky-Original „Ready, Eddie, Go!“ sowie bekannte Formate wie zum Beispiel „Wo ist Walter“ oder die „Trolls“.

Spezielles Kinder-Angebot von Sky Deutschland geht in die Verlängerung

Sky Next Generation, die erste Live-Sportübertragung für Kinder im deutschen Fernsehen, geht derweil nach der WM-Pause in die nächste Runde. Nach der begeisternden Resonanz auf die erste Übertragung rund um das Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München im Oktober hat sich Sky entschieden, das Format in enger Zusammenarbeit mit der DFL künftig regelmäßig anzubieten.

Mehr dazu im separaten DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.

