Sky schnappt sich Europa League und Conference League TV-Rechte für Österreich

Anzeige

Sky sichert sich umfassende TV-Rechte für die Europa League und Europa Conference League ab der Saison 2024/25 bis einschließlich der Saison 2026/27 und bekräftigt damit seine Position als Heimat der UEFA-Klubwettbewerbe in Österreich, in Deutschland ist diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen.

Anzeige

Sky-Abonnenten im Nachbarland können sich auf insgesamt 323 Europa League und Europa Conference League Spiele pro Saison freuen, 306 Spiele davon exklusiv auf Sky.

Sky bleibt Heimat der Champions, Europa und Conference League in Österreich

Wie bereits im Dezember verkündet, hält Sky Österreich bis einschließlich der Saison 2026/27 umfangreiche Live-Rechte an der UEFA Champions League. Ab der Saison 2024/25 werden alle Dienstag-Spiele sowie acht von neun Mittwoch-Spielen in der Liga-Phase der Champions League live und exklusiv von Sky übertragen. Darüber hinaus wird das Finale der Champions League auch in Zukunft auf Sky stattfinden. Zusammen diesn 185 Spielen pro Saison für den gleichen Zeitraum bleibt Sky die Heimat aller drei UEFA Klubwettbewerbe in Österreich.

Mit dann insgesamt 508 Spielen der Champions, Europa und der Europa Conference League gibt es damit mehr Live-Spiele der UEFA Klubwettbewerbe als jemals zuvor bei Sky zu sehen. In Deutschland liegen die TV-Rechte für die letzteren beiden Wettbewerbe aktuell bei RTL. Hierzulande ist noch keine Entscheidung darüber getroffen worden, wie es ab 2024 weiter geht.

Sky hält in Österreich alle relevanten Fußball-TV-Rechte

Für die nächsten Jahre hat sich Sky damit erneut das attraktivste Sport-Portfolio am österreichischen Markt gesichert. Sky Sport Abonnent:innen sehen nicht nur den Großteil der UEFA-Bewerbe, sondern darüber hinaus alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga, davon 191 Partien exklusiv, insgesamt 511 Spiele der Deutschen Bundesliga inklusive aller Partien der 2. Deutschen Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und mindestens 250 Spiele der Premier League live.

Weiters zeigt Sky den DFB-Pokal der Frauen und die englische FA Women’s Super League – egal ob via Sky Q oder dem Streaming Dienst Sky X.

Bildquelle: UEFA_EuropaLeague2: © UEFA