Sky zeigt Champions League – aber nicht in Deutschland

Sky Österreich hat sich Übertragungsrechte der UEFA Champions League für 2024/25 bis einschließlich 2026/27 gesichert.

Der neue TV-Vertrag von Sky Österreich soll pro Saison 185 Live Spiele umfassen, 184 davon exklusiv auf Sky sowie die co-exklusive Finalbegegnung, teilte der Pay-TV-Anbieter am Freitag mit. Alle Dienstagsspiele sowie acht von neun Mittwochsspielen sind via Sky Q oder auch über den Streaming-Dienst Sky X verfügbar. Wie Sky jüngst ankündigte, beinhaltet die Vereinbarung die Rechte über alle Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobilfunk in Österreich.

Champions League bei Sky Österreich: Highlights im Netz

Zudem beinhalte das Paket neben den Live-Rechten auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte, heißt es in der Mitteilung. Somit verspricht der Pay-TV-Anbieter allen Fußballfans in Österreich auch auf skysportaustria.at und auf den Social-Media-Kanälen Zusammenfassungen und Ausschnitte aus der Champions League.

Michael Radelsberger, Deputy Managing Director von Sky Österreich, kommentiert: „Wir haben versucht ein möglichst komplettes Angebot für alle Fußball- und Sportfans herzustellen. Ich denke das ist uns gut gelungen und ich hoffe die Fußballfans in Österreich sehen das ähnlich“.

Sky Deutschland hat in einem jüngsten Vergabeverfahren keine Champions-League-Rechte erworben und auf die teuren Preise verwiesen, wie DIGITAL FERNSEHEN am Donnerstag berichtete.

Quelle: Sky Österreich

Bildquelle: SkyLogo-NEU: Sky Deutschland