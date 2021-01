Anzeige

Neben der Überraschung schlechthin, Jan Hofer, gibt es noch 13 weitere Promis auf der Kandidatenliste bei „Let’s Dance“.

Das Kandidatenfeld für die 14. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ steht fest. Wie der Sender am Sonntag mitteilte, werden in diesem Jahr unter anderem der frühere Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (68) und die Soziologin und Journalistin Auma Obama (60), die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, teilnehmen. „Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe (172 cm) präsentieren kann“, wird Hofer zitiert.

Das „Let’s Dance“-Teilnehmerfeld

Weitere Teilnehmer sind Ex-„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (29), Sportreporter Kai Ebel (55), Schauspielerin Valentina Pahde (26), Schlagersänger Mickie Krause (50), Sängerin Senna Gammour (41), Schauspieler Erol Sander (52), Moderatorin Lola Weippert (24), Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (32), Musikerin Ilse DeLange (43), Model Kim Riekenberg (26), Boxer Simon Zachenhuber (22) und Sängerin Vanessa Neigert (28).