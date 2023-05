Heute spielt ganz ProSieben gegen Joko und Klaas

Anzeige

Die Zuschauer erwartet heute ein episches Staffelfinale: Erstmals in der Geschichte von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ tritt jetzt ein ganzes Studio gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an.

Anzeige

Herr ProSieben schickt 777 Mitarbeiter des Senders am Dienstag um 20.15 Uhr in „Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas“ in die Arena, um für die rote Sieben zu siegen.

777 ProSieben-Mitarbeiter treten gegen Joko und Klaas an

Was ist anders in der Spezial-Ausgabe? Mit jeder gewonnenen Spielrunde können Joko & Klaas die Anzahl ihrer 777 Gegner minimieren, um im Finale gegen möglichst wenige Mitarbeiter des Teams ProSieben erfolgreich bestehen zu können. Triumphieren die beiden im Finale, erspielen sie sich 15 Minuten Sendezeit am Mittwoch zur Prime Time. Ist das Team ProSieben erfolgreich, verordnet es Joko & Klaas einen Dienst ganz nach ihren Wünschen. Steven Gätjen führt als Zeremonienmeister wieder durch den Wettkampf.

„Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas“ – diesen Dienstag, um 20.15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.

Ebenfalls interessant: Joko bei Prime Video – Neue Infos zu „The World’s Most Dangerous Show“

Quelle: ProSieben | Red.: bey

Bildquelle: df-joko-und-klaas-gegen-prosieben: ProSieben