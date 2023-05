Joko bei Prime Video: Neue Infos zu „The World’s Most Dangerous Show“

Anzeige

Amazon Prime Video hat Details über die neue Show von Joko Winterscheidt bekanntgegeben. Laut einem am Mittwoch veröffentlichen Trailer heißt das Format „The World’s Most Dangerous Show“ und geht am 7. Juni bei dem Streamingportal an den Start.

Anzeige

„Ich mache in meiner neuen Show genauso sorglos und unterhaltsam weiter“, sagt der 44-Jährige in dem Video, bei dem er im Anzug durch ein Studio spaziert. „Mit waghalsigen Stunts, absurden Wettkämpfen und sinnlosen Promi-Spielen und meiner guten Laune. Ich werde alles daran setzen, Ihnen eine unterhaltsame Auszeit von den Problemen dieser Welt zu präsentieren, denn in dieser Show ist jeder willkommen – außer die Realität.“

Nicht der erste Ausflug von Joko Winterscheidt zu Prime Video

Um Winterscheidt herum geht es im Studio immer apokalyptischer zu: Wo zuerst nur Konfetti herabgeregnet ist, beginnt es in Strömen zu regnen und zu stürmen. Es folgen Explosionen und Flammen brechen aus. Der Moderator frohlockt aber: „Freuen sie sich also mit mir auf allerbeste Stimmung und sorgenfreie Unterhaltung, egal was passiert. Augen zu und Gute Laune! Einfach weiter so.“ In der letzten Staffel der von Bully Herbig präsentierten Prime-Serie „LOL: Last One Laughing“ war Joko Winterscheidt ebenfalls schon dabei.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der für sein Engagement bei ProSieben bekannte Showmaster Winterscheid, versucht sich zur Zeit offensichtlich auf verschiedenen anderen Plattformen abseits seines Hauptarbeitgebers aus. So ist gestern erst ein Podcast von ihm erschienen – ohne Kompagnon Klaas, dafür aber mit Autorin Sophie Passmann. Joko-Anhänger müssen sich aber vorerst keine Sorgen, über einen ProSieben-Abgang ihres Idols machen. Der mittlerweile 44-Jährige hatte jüngst auch Pläne zu seiner TV-Sendung „Wer stiehlt mir die Show“ verkündet, darunter auch Gedankenspiele zu einer sogenannten Loser-Staffel.

Mit Material der dpa

Bildquelle: df-joko-prime: Amazon Prime Video Deutschland