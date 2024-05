Satelliten-Alternativen zu Astra 19,2° Ost: 36, 28,2 und 26° Ost

Der Empfang über Satellit hat nach wie vor viel zu bieten. Diese Artikelreihe stellt einige interessante Alternativen zu den deutschen Programme via Astra 19,2 Grad Ost vor.

Welche alternativen Satelliten-Programme zu Astra 19,2 Grad Ost auf 39, 42 und 52 Grad Ost warten, hat letzte Woche bereits der erste Artikel dieser Reihe auf DIGITALFERNSEHEN aufgezeigt. Jetzt und hier gibt es einen ausführlicheren Blick auf die verschiedensten Programme und Sendungen, die auf 36 Grad Ost (Eutelsat 36B), auf 28,2 Grad Ost (Astra 2E, 2F und 2G) und auf 26 Grad Ost (Badr 8) per Satelliten-Schüssel zu empfangen sind.

Eutelsat 36B auf 36 Grad Ost

Die große, frei empfangbare Programmvielfalt bietet die Orbitposition 36 Grad Ost zwar nicht, wartet dafür aber mit einigen echten Exoten auf. Zu ihnen zählen vor allem zwei Transponder mit Fernsehprogrammen aus Georgien. Das Land befindet sich an der Ostküste des Schwarzen Meeres am Kaukasus und somit an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien. Die georgischen TV-Kanäle sind einerseits ein Spiegelbild einer reichen Kultur und bringen uns den Alltag einer Region näher, die so gar nicht in unserem Fokus steht. Als ehemalige Sowjetrepublik ist der russische Einfluss unverkennbar. Was man am Ende auch an lokalen Filmproduktionen sehen kann. Daneben laufen auf den georgischen Kanälen auch Filme und Serien aus Amerika.

© Eutelsat – Über Eutelsat 36B auf 36 Grad Ost lassen sich vor allem Kanäle aus Georgien und dem Irak empfangen

Weiter findet man auf 36 Grad Ost einige TV-Stationen aus dem Irak. Das vorderasiatische Land ist seit 2003 nicht mehr so richtig zur Ruhe gekommen. Wir erinnern uns an den Irak-Krieg, dem ein Bürgerkrieg und ein weiterer gegen den Islamischen Staat folgten. Offiziell sind die Kriegshandlungen zwar seit 2017 beendet, aber dass sich der Irak bis heute in einer Art Ausnahmezustand befindet, ist auch seinen Fernsehprogrammen zu entnehmen. Sie vermitteln uns kaum den Eindruck von einem unbeschwerten Leben in Frieden und ohne Diktate. Solche Bilder mögen zwar nicht zur leichten Unterhaltung zählen, helfen uns aber, die Geschehnisse in jenem Land, das die Wiege jahrtausendealter Kulturen ist, zumindest etwas besser zu verstehen.

Astra 2E, 2F und 2G auf 28,2 Grad Ost

Die britische Astra-Position ist vor allem wegen ihres UK-Spotbeams bekannt, der den Empfang der attraktiven Inlandskanäle von BBC, ITV, Channel 4 und 5 mit vertretbarem Aufwand bestenfalls im äußersten Westen Deutschlands zulässt. Doch die Satelliten besitzen auch einen Europa-Footprint, der in weiten Teilen Kontinentaleuropas mit kleinen Schüsseln zu bekommen ist. Über ihn können wir mit üblichen Antennen zahlreiche, teils recht exotisch anmutende Spartenkanäle sehen. Zu ihnen zählen vor allem Stationen aus Indien und Pakistan, aber auch britische Stationen, die als Zielgruppe die in Großbritannien und Europa lebenden Personen des indischen Subkontinents ansprechen. Sie bringen uns das aktuelle Geschehen und die Kultur dieser Region näher. Spannend sind diese Programme alleine schon deshalb, weil es inzwischen über andere Satellitenpositionen ziemlich schwer geworden ist, an indische oder pakistanische Programme heranzukommen.

©Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International – Über 28,2 Grad Ost lassen sich viele Musik-Kanäle empfangen

Spannend ist die 28,2 Grad Ost aber auch für Musik-Fans, die auf dem Europa-Beam aktuell an die zehn Stationen finden. Darunter mit „That’s 60s“, „Now 70s“ und „Now 80s“. „The Box“, „4Music“. Weitere bedienen zudem das breite Spektrum der aktuelleren Popmusik. Welche frei empfangbaren Sender über den Europa-Beam der britischen Astra-Position kommen, ändert sich immer wieder mal. Damit bleibt die Position für uns DXer interessant, weil es hier immer wieder Neues und Sehenswertes zu entdecken gibt.

Badr 8 auf 26 Grad Ost

Die 26 Grad Ost ist eine historische arabische Satelliten-Position. Über sie wird der Nahe Osten und Nordafrika mit einer Unzahl frei empfangbarer, arabischsprachiger Fernsehprogrammen versorgt. Dazu kommen auf 25,5 und 26 Grad Ost insgesamt fünf Satelliten zum Einsatz. Davon arbeiten vier nur über einen MENA-Beam, der nur das Zielgebiet an sich versorgt und bei uns so gut wie gar nicht zu sehen ist. Eine Ausnahme bildet der erst Ende 2023 in Betrieb genommene Badr 8, der unter anderem über einen EMENA-Beam verfügt. Was für Europa, den Mittleren Osten und Nordafrika steht. Über diesen EMENA-Beam, der bei uns bereits mit 90 cm gut zu sehen ist, kommen auf über 20 Frequenzen alleine an die 140 Fernsehprogramme. Ein Großteil davon in hervorragendem HD.

© BBC – Über 26 Grad Ost, der viele arabische Programme abdeckt, lassen sich auch diverse internationale Sender wie BBC empfangen

Die 26 Grad Ost lohnt sich alleine schon deshalb, weil hier längst nicht alle Programme in Arabisch senden. Eine Reihe von Stationen wird in Englisch, entweder ausschließlich oder zumindest teilweise, ausgestrahlt. Zu ihnen zählen unter anderem sieben Kanäle aus Dubai, Bahrain International und KTV2 aus Kuwait. Die besten Einblicke in Land und Kultur liefern die staatlichen Kanäle wie etwa aus Eritrea, Dschibuti, Jordanien, dem Libanon, Saudi Arabien, Katar, Marokko und weiteren. Daneben gibt es ein breites Spektrum an Unterhaltungs-Kanälen, auf denen vor allem arabische Produktionen laufen.

Absolut sehenswert sind zudem eine Reihe von Sportkanälen wie KTV Sport 1 und 2 und AL Kass 1 bis 4, auf denen es nicht nur Fußball und Co. zu sehen gibt, sondern auch schon mal Kamelrennen, die auf uns einen mehr als exotischen Eindruck hinterlassen. Komplettiert wird das TV-Angebot neben arabischen Nachrichtensendern auch durch internationale Kanäle wie TV5, France 24 und die BBC, die mit bis zu drei Programmversionen in Englisch, Französisch und Arabisch vertreten sind.

Badr 8 ist jedenfalls eines der ergiebigsten DX-Ziele. Hier kann man so richtig tief in die gesamte arabische Welt eintauchen und wird feststellen, wie unterschiedlich sie zwischen Westafrika und der Arabischen Halbinsel ist. Neben TV kann man auf 26 Grad Ost auch über 80 Radiostationen aus der Region entdecken.